Sandro Tonali cierra su fichaje por el Tottenham por 100 millones de libras, y el centrocampista italiano explica la «magia» que le convenció para dejar el Newcastle y marcharse al norte de Londres

Tonali deja St James' Park como un héroe tras ayudar al Newcastle a acabar con 70 años sin títulos, ganando la Carabao Cup 2025. A pesar de una sanción de 10 meses por apuestas al inicio de su etapa, el centrocampista forjó un fuerte vínculo con la afición y con el entrenador Eddie Howe. En un emotivo adiós, agradeció a quienes le apoyaron en todo momento.

«Hace tres años llegué al Newcastle sin saber muy bien qué esperar. Hoy ha llegado el momento de decir adiós y me cuesta encontrar las palabras adecuadas», escribió Tonali.

«Quiero empezar dando las gracias al club. A la gente que trabaja cada día y a la que nadie ve en el campo de entrenamiento, a todos los que me acogieron y me hicieron sentir como en casa desde el primer día. Gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros por creer en mí y ayudarme a crecer. Mención especial para el entrenador, Eddie, que ha sido una auténtica figura de referencia y que siempre me ha respaldado a lo largo de este viaje».

«Pero, sobre todo, quiero dirigirme a la afición. Cuando las cosas se pusieron difíciles para mí, vosotros estuvisteis ahí. Nunca me sentí solo. Lo noté cada vez que pisé St James’ Park. Eso lo llevaré conmigo el resto de mi vida».

«Juntos logramos algo que esta ciudad esperaba desde hacía décadas. Aquel día en Wembley fue especial, un momento histórico que compartimos. Para los aficionados que nunca dejaron de creer, de animar y de estar en los momentos más difíciles, ese trofeo fue para vosotros».

«El fútbol me trajo a Newcastle. Hoy me voy con mi mujer y nuestro hijo, que nació durante mi estancia aquí. Esta ciudad me ha dado más que fútbol: un hogar, momentos inolvidables y personas a las que siempre estaré agradecido. Gracias por todo».







