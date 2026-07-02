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Sandro Tonali atribuye su fichaje por el Tottenham a su estilo de vida, a su familia y a Roberto De Zerbi, y confirma su salida del Newcastle
El toque personal de De Zerbi es la clave del éxito
El Tottenham ha fichado a Tonali por 100 millones de libras. El centrocampista italiano de 26 años reconoció que la presencia de un técnico compatriota en el Tottenham Hotspur Stadium fue decisiva para dejar Tyneside.
En declaraciones a Sky Sport, Tonali explicó: «La negociación se alargó un poco. Teníamos un acuerdo con el Newcastle, hablábamos todos los días y lo conseguimos. Ellos querían lo mejor de mí, nosotros el mejor acuerdo para ellos. Nos despedimos en buenos términos; todos estamos contentos y yo estoy listo para esta nueva aventura».
Sobre su elección, añadió: «De Zerbi fue clave, y también influyeron motivos personales tras tres años en Newcastle. Se lo debe en parte a su origen en Brescia y a su amistad, pero sobre todo a su gran trabajo y compromiso».
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Nuevo récord para los Spurs
El traspaso de Tonali superará el récord del club de 85 millones de libras, fijado con Mateus Fernandes, y refleja la ambición directiva. Tonali, ya en Londres con sus agentes y su esposa, quiere empezar con buen pie.
«Primero los reconocimientos médicos y la firma del contrato, luego la pretemporada. En un mes el equipo estará listo, se acerca el Mundial. Venimos de una temporada difícil, pero haremos todo bien», añadió el centrocampista sobre sus planes de verano.
Soñando con el regreso de los Azzurri
A pesar de su entusiasmo por la Premier League, Tonali sigue muy vinculado a sus raíces y a la selección italiana. Ha expresado su deseo de que el exdirector del Milan, Paolo Maldini, ocupe un cargo en la Azzurri, lo que influiría en sus aspiraciones internacionales. «El objetivo es volver al Mundial. Duele quedarnos fuera por tercera vez consecutiva. Hablaré con Maldini; trabajar con él sería fantástico, sobre todo tras lo que logró en el Milan. Es un gran campeón y una persona maravillosa», concluyó Tonali.
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La sala de máquinas del centro del campo va tomando forma
Tonali deja el Newcastle tras recuperar su reputación y convertirse en pieza clave del centro del campo junto a Bruno Guimaraes. Su llegada al norte de Londres culmina la renovación del mediocampo de los Spurs, aportando a De Zerbi la calidad técnica y la inteligencia táctica que necesita.
Con sus problemas legales ya superados y sus mejores años por delante, su fichaje se ve como la pieza final que necesita un Tottenham ávido de volver a la élite europea. Ahora, el internacional italiano buscará traducir su experiencia en la Serie A y la Premier League en una etapa exitosa en la capital, respaldado por su familia y la guía táctica de De Zerbi.