¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
Traducido por

Sandro Mazzola ha muerto a los 83 años: el recuerdo del Inter y del fútbol italiano, un minuto de silencio en todos los eventos deportivos del fin de semana en Italia

Inter Milán
S. Mazzola
Italia
FEATURES
Opinion
Serie A
AC Milán
Torino

El mundo del fútbol, de luto.

El mundo del fútbol llora a Sandro Mazzola, fallecido a los 83 años.


Caprichos del destino, este sábado 19 de septiembre se cumple el centenario de la inauguración del estadio de San Siro, que albergó un derbi de Milán ganado 6-3 por el Inter.


Su casa de toda la vida, donde jugó durante dos décadas, de 1957 a 1977 (las 3 primeras temporadas en las categorías inferiores). Marcando 158 goles en 565 partidos con el primer equipo con la camiseta del Inter, la única que vistió en su carrera.


Salvo la de la selección italiana, con la que marcó 22 goles en 70 partidos. Ganando la Eurocopa en 1968 y llegando a la final del Mundial de México 1970, perdida 4-1 ante Brasil tras la legendaria semifinal ganada 4-3 por Italia contra Alemania en la prórroga.


Sin olvidar los 4 Scudetti, las 2 Copas de Europa y las 2 Copas Intercontinentales ganadas con el Inter. Que prácticamente lo adoptó desde que a los 6 años quedó huérfano tras la muerte de su padre, Valentino Mazzola, hombre símbolo del Grande Torino, fallecido a los 30 años el 4 de mayo de 1949 en la tragedia aérea de Superga.


Una vez colgadas las botas, Sandro Mazzola trabajó para el Inter de Massimo Moratti como director deportivo (cargo que después también desempeñó en el Torino), llevando a Milán al Fenómeno brasileño Ronaldo, que acaba de cumplir 50 años.


Por último, Mazzola también fue comentarista técnico en televisión para Rai Sport y TeleMontecarlo.


Mientras tanto, el capitán del Inter, Lautaro Martínez, recuerda a Sandro Mazzola publicando una foto junto a él en una historia de Instagram.



  • EL COMUNICADO DEL INTER

    El FC Internazionale Milano, su presidente Giuseppe Marotta, el vicepresidente Javier Zanetti, el entrenador Cristian Chivu y su cuerpo técnico, los futbolistas y todo el mundo Inter se unen con profunda conmoción al dolor por el fallecimiento de Sandro Mazzola, leyenda del Inter y del fútbol mundial, y al recordarlo abrazan a sus familiares.


    Las ganas de recordar se mezclan con el pudor: ¿qué difícil es encontrar las mejores palabras para despedir a quien escribió la historia, la escribió de verdad, de manera imborrable y sin precedentes?


    Y después cuesta, atenazados por una melancolía que ya está presente y que no nos dejará, porque nos parece verlo todavía aquí, entre la sede y Appiano, recordando a Puskas, a Herrera, a Suarez y Corso, una anécdota tras otra para mezclar enseguida con la actualidad, con las ganas de Inter encendidas en los ojos, con ganas de hablar de Lautaro y de nuestro Inter, el de ahora, el de siempre.


    Sandro Mazzola fue uno de los más grandes futbolistas de la historia. No solo de la del Inter. Él fue la historia del Inter: entró siendo un niño y ya no salió nunca. Sobre sus hombros, una carga pesada, el recuerdo de un padre que parecía invencible. En su destino, dos leyendas del Inter que de hecho lo criarían, acompañándolo en el camino de la historia.


    Una sola camiseta para toda la vida, un solo sueño. Que construir sin un padre, perdido en la tragedia de Superga, la del Grande Torino. Alessandro tenía seis años, cinco meses y 23 días, para todos Sandro, Sandrino. Veía las caras destrozadas de la gente que lo abrazaba y le pasaba las manos por la cabeza y se preguntaba qué estaba pasando. Quién fue Valentino, Sandro lo conoció en la épica transmitida día tras día. Empezó a cultivarla en el oratorio San Lorenzo de Milán, en Porta Ticinese, en partidos de campo completo contra Adriano Celentano. No fue el único interista que marcó su crecimiento: Giuseppe Meazza y Benito Lorenzi. Meazza lo formó técnicamente, enseñándole todos los secretos. Lorenzi se presentó en casa de Sandro, en Cassano d’Adda, con botas y balón. A los 8 años, Mazzola y su hermano eran de hecho las mascotas del Inter: entre el campo, los vestuarios y el estadio, una formación totalmente del Inter.


    Quemar etapas, hacerse grande por necesidad. Sandrino lo hizo rápido, también gracias a los acontecimientos. Él, nacido en el 42, fue lanzado al campo con el Primer Equipo en la famosa repetición de Juventus-Inter, el 10 de junio de 1961, en Turín. Del examen en la escuela al viaje a la capital piamontesa, donde Moratti y Herrera alinearon al Primavera. Acabó 9-1, y para el Inter marcó un chico delgado y bueno en el toque: Sandro Mazzola. Tenía 18 años.


    Una segunda punta, diríamos hoy. Un 8 y un 10, como los dorsales que vistió en el Inter. ¿Interior o delantero centro? Herrera logró construirle el papel adecuado, para una explosión incontenible en aquella armada espectacular que era el Grande Inter. ¿La consagración? Muy pronto, santificada por los monstruos sagrados del fútbol mundial. Prater de Viena, final de la Copa de Europa, 1964. En la salida al campo fue Suarez quien empujó a Mazzola al césped: Sandro se había quedado admirando a sus ídolos fuera de los vestuarios, Di Stefano, Puskas y los otros campeones del Real Madrid. Y luego, en el campo, dos goles. Doblete en la final de la Copa de Europa, el primer triunfo europeo del Inter, un triunfo sin precedentes con las firmas de Mazzola y los elogios de Puskas: “Eres digno de tu padre Valentino”, le dijo el fortísimo húngaro, regalándole la camiseta.


    Historias que conocemos de memoria, que hemos escuchado una y otra vez sin cansarnos nunca, descubriendo cada vez un detalle nuevo, contado con esa voz afable y siempre emocionada al recordar. Un sentido de devoción y de agradecimiento total hacia el Inter, “para mí, como una madre”, correspondido con una infinidad de jugadas, goles y maravillas. Cuatro Scudetti, dos Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, el título de máximo goleador en la Serie A (en 1965 con 17 goles) y en la Copa de Europa (7 goles en 1964). Segundo en el Balón de Oro de 1971 por detrás de Johan Cruyff.


    El Grande Inter de Angelo Moratti, de Helenio Herrera, de Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola allí, entre el centro del campo y el ataque, dibujando trayectorias y marcando goles. Noches europeas, tardes en el Meazza. Goles pesadísimos e inolvidables. Su sello contra el Independiente en la Copa Intercontinental, la remontada ante el Liverpool firmada y celebrada con “When the Saints Go Marching In” sonando a todo volumen por los altavoces de San Siro. Y aún más: el gol en el derbi a los 13 segundos, el gol en Inter-Lazio en 1966 que regaló la Primera Estrella. Hasta 1977. En medio, la Eurocopa con Italia, los Mundiales, el relevo con Rivera.


    17 temporadas, 565 partidos oficiales, 158 goles. Un vínculo con el Inter que nunca se cerró, con su carrera como directivo y después como director deportivo. También detrás del escritorio, intuiciones únicas. Platini y Falcao, luego frustrados. Zenga, devuelto a Milán desde la Sambenedettese. Y, sobre todo, Ronaldo. El Fenómeno, llegado tras la insistencia de Moratti y, precisamente, Mazzola. Cuando R9 fue presentado en la sede del Inter, a su lado estaban Luis Suarez y Sandro Mazzola.


    Sus visitas a la sede del Inter continuaron también en los últimos años; él, que forma parte del Hall of Fame del club, siempre habló del vínculo único e indisoluble con los colores del Inter. También lo hizo contándoselo a Lautaro y compañía, en una reciente visita a Appiano Gentile. Allí donde se sentía en casa, donde recordaba las concentraciones con Herrera, entre anécdotas maravillosas y divertidísimas.


    El cariño de los aficionados del Inter lo sintió en persona también en mayo de 2024, el día de la celebración de la Segunda Estrella: él, junto a Bedin y Cappellini, sobre el campo, homenajeados por aquella primera estrella lograda 58 años antes.


    Brillaba en el campo, brilla también ahora, la estrella del bigote. Que, como a menudo contó, tenía un solo y último deseo: “Ser recordado como un buen hombre, que compite incluso cuando es imposible ganar, como en aquel 9-1”.


    Lo haremos, Sandro.


    • Anuncios

  • CONI

    El mundo del deporte llora la muerte de Sandro Mazzola.


    Hijo de la leyenda del Torino Valentino Mazzola, que perdió la vida en la Tragedia de Superga, Sandro Mazzola fue a su vez una leyenda del Inter, vistiendo la camiseta del Inter desde 1961 hasta 1977 y ganando cuatro Scudetti, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales.


    También fue un líder con Italia (foto ANSA): el turinés sumó 70 partidos y 22 goles con la selección, ganó la Eurocopa de 1968 y participó en tres Mundiales, incluido México 70, en el que el equipo dirigido por el seleccionador Ferruccio Valcareggi llegó hasta la final.


    Único jugador italiano y único jugador de un equipo italiano en haber marcado en dos finales diferentes de la Copa de Europa/Champions League (en 1964 y 1967), fue incluido en 2014 en el ‘Hall of Fame del Fútbol Italiano’ y el CONI le concedió la Medalla de Oro por méritos excepcionales.


    El presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita a las Federaciones Deportivas Nacionales, las Disciplinas Deportivas Asociadas y los Entes de Promoción Deportiva a guardar un minuto de silencio con motivo de todas las manifestaciones deportivas que se celebrarán en Italia durante el fin de semana, para honrar la memoria de Sandro Mazzola, icono del fútbol italiano y mundial, fallecido a los 83 años.


  • FIGC

    El presidente Giovanni Malagò y la FIGC se unen al dolor de los familiares de Sandro Mazzola, uno de los campeones más queridos de nuestro fútbol, fallecido durante la noche a los 83 años. En su memoria se guardará un minuto de silencio con motivo de los partidos de todas las competiciones programadas para el fin de semana. Banderas a media asta en la sede de la FIGC en Roma y en el Centro Técnico Federal de Coverciano.


    Hijo de la leyenda del Torino Valentino Mazzola, fallecido en la Tragedia de Superga, Sandro Mazzola fue a su vez una leyenda del Inter, vistiendo la camiseta del Inter desde 1961 hasta 1977 y ganando cuatro Scudetti, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales. Una carrera extraordinaria en la que también triunfó con Italia (70 partidos y 22 goles), con la que se proclamó campeón de Europa en 1968 participando en tres ediciones de la Copa del Mundo y alcanzando la final en México 70, en un Mundial recordado también por su célebre ‘staffetta’ con Gianni Rivera. En 2014 pasó a formar parte del ‘Salón de la Fama del Fútbol Italiano’.


    “La desaparición de Sandro Mazzola —declara el presidente federal Giovanni Malagò— es un dolor profundo para mí y para todo el fútbol italiano. Se va una leyenda, una de las figuras que han contribuido a hacer grande nuestro fútbol en el mundo. Sandro fue un emblema, un capitán, un campeón capaz de atravesar una época y de convertirse en memoria colectiva. El hijo de Valentino que supo transformar un apellido inmenso en una historia igual de grande, construida con talento, personalidad, coraje y una humanidad extraordinaria. Me gusta pensar que por fin ha reencontrado a su padre y a aquellos campeones con los que compartió una de las páginas más bellas del fútbol italiano”.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Lega Serie A

    Nos ha dejado, a los 83 años, Sandro Mazzola, hijo del legendario Valentino y a su vez extraordinario campeón. Sandro fue un jugador total, a menudo utilizado como delantero gracias a su capacidad goleadora y de regate. Una carrera desarrollada íntegramente en el Inter, protagonista del ciclo de victorias de los años sesenta, con el club nerazzurro jugó durante 17 temporadas consecutivas, escribiendo páginas imborrables también con la camiseta de Italia en las Eurocopas y en los Mundiales. En su palmarés figuran 4 Scudetti, 2 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales y el título de campeón de Europa con Italia.


    «Sandro Mazzola representa una de las figuras más importantes y más auténticas de la historia del fútbol italiano -dijo Ezio Simonelli, presidente de la Lega Calcio Serie A-. Lo recuerdo ante todo como un grandísimo campeón, protagonista de una época extraordinaria de nuestro fútbol y capaz de dejar una huella imborrable con la camiseta del Inter y de Italia. Sus éxitos y sus cualidades técnicas pertenecen a la memoria colectiva del deporte italiano. Tuve la oportunidad de conocerlo y apreciarlo también en una faceta distinta a la del futbolista, en su actividad empresarial tras su carrera, cuando supo reinventarse y demostrar sus capacidades de gestión. Con su fallecimiento perdemos a una verdadera leyenda del fútbol italiano, pero también a una persona que supo interpretar con inteligencia y pasión las distintas etapas de su vida profesional. En nombre de la Lega Calcio Serie A y en el mío personal, traslado a su familia y a todos aquellos que le quisieron mi más sentido pésame».


  • AC Milan

    El Milan expresa su pésame por el fallecimiento de Sandro Mazzola, rival histórico y leal, leyenda del Inter y de Italia, protagonista de la historia del fútbol italiano.


    Un gran campeón, un emblema, un hombre que representó una época inolvidable de nuestro fútbol.


    El AC Milan acompaña a la familia Mazzola y a la del Inter en este momento de dolor.


    Adiós, Sandro.


  • TORINO

    El presidente Urbano Cairo y todo el Torino Football Club, consternados por la triste noticia, se unen con afecto en torno a la familia Mazzola en el recuerdo de Sandro Mazzola, futbolista símbolo del Inter y de Italia, y posteriormente directivo con una experiencia también en el Torino de 2000 a 2003.


    Son muchísimos los recuerdos que unen a Sandro Mazzola con el Torino. Para despedirlo queremos revivir juntos las emociones y la alegría sentidas el 26 de enero de 2019, en el centenario del nacimiento de Valentino Mazzola, legendario capitán del Grande Torino, del que Sandro era el hijo primogénito: «Cuando era pequeño me agarraba a él cuando entraba aquí, al Filadelfia. Luego, mientras él se cambiaba, yo me quedaba fuera del vestuario y jugaba al fútbol. Y después entraba al campo de la mano de mi padre».


    Aquel día celebramos los 100 años de Valentino Mazzola con un triangular entre los benjamines del Torino, del Inter y del Venezia. Imposible olvidar la felicidad de Sandro: «Hoy en el campo también está Valentino, mi nieto: lleva el mismo nombre que mi padre, es el único de la familia que juega al fútbol. Desde ahí arriba alguien le está enseñando cómo se hace».


    Desde ahí arriba, asistiendo a todos sus seres queridos, ahora también está Sandro.

    A sus hijos y a sus familias, a los nietos, a los parientes y a los tantísimos amigos, el profundo pesar y el afectuoso abrazo de todo el mundo del Torino.