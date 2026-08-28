Argentina sufrió una derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial de 2026, un partido que quedó finalmente eclipsado por los violentos incidentes posteriores al encuentro. En consecuencia, la FIFA impuso duras sanciones a varias figuras argentinas, entre ellas el segundo entrenador Roberto Ayala.

Paredes recibió la sanción más dura. El centrocampista de 32 años fue castigado con una suspensión de 10 partidos y una multa de 65.000 £ por agarrar a Eric Garcia del cuello, golpear a Gavi en la cara y empujar al adolescente al suelo.

Molina recibió una sanción de siete partidos por golpear en el torso al capitán de España, Rodri, una acción que provocó el tenso enfrentamiento entre ambos equipos. Mientras tanto, Thiago Almada y el centrocampista de España Gavi fueron sancionados con un partido de suspensión por sus respectivos papeles en la trifulca.



