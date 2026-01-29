Lennart Weilacher/San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes cierra el fichaje de Timo Werner como Jugador Franquicia
- Getty
Expectativas altas
Timo Werner es, sin duda, el fichaje más importante en la historia del club. Si bien Josef Martínez llegó en enero de 2025 con un currículum notable, Werner aporta un recorrido aún mayor: suma 57 internacionalidades con la selección alemana y fue campeón de la Liga de Campeones con el Chelsea en 2021.
- AFP
Se cierra el capítulo del RB Leipzig
Desde hace tiempo, Timo Werner venía siendo vinculado con una posible salida del RB Leipzig tras perder protagonismo en el club alemán. El delantero, de 29 años, regresó a la institución en 2022 y firmó un contrato por cuatro temporadas. Sin embargo, luego de una cesión poco exitosa al Tottenham el año pasado, quedó relegado a un rol secundario, con minutos limitados, mientras el club intentaba darle salida durante el verano.
Aunque su contrato expiraba en junio, Leipzig habría acordado rescindirlo de forma anticipada para facilitar la operación.
- Getty Images Sport
Un fichaje importante para San Jose Earthquakes
La llegada de Werner supone un golpe de autoridad para San Jose Earthquakes, que necesitaban un fichaje de peso para revitalizar su plantilla. El club perdió recientemente a su gran figura, Cristian Espinoza, quien a comienzos de esta ventana firmó como agente libre con Nashville tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato.
Todo apunta a que Werner se desempeñará como delantero centro, especialmente después de que el anterior referente ofensivo del equipo, Chicho Arango, habría acordado su salida al Atlético Nacional en un préstamo por un año.
Además, el club aún cuenta con margen para incorporar refuerzos de primer nivel gracias a sus plazas disponibles de Jugador Franquicia (DP) y Sub-22. La temporada pasada, San José terminó en la décima posición de la Conferencia Oeste, quedándose a las puertas de los playoffs.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para San Jose Earthquakes?
San Jose dará inicio a su temporada el 21 de febrero, cuando reciba a Sporting Kansas City.
