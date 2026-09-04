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San Diego FC confirma el fichaje del exdelantero del Villarreal y del Real Betis Cedric Bakambu
Un delantero cierra su fichaje en Estados Unidos
San Diego ha completado oficialmente el fichaje de Bakambu como agente libre tras el final de su etapa en el Betis, equipo de LaLiga. El delantero, de 35 años, ha firmado un contrato hasta la temporada 2026 de la MLS, que incluye opciones para ampliarlo a 2027-2028. Bakambu llega a California después de haber sido titular en tres partidos con la RD Congo en el Mundial 2026, ayudando a la debutante en el torneo a alcanzar la ronda de 32.
- AFP
El club elogia el pedigrí de veterano
En un comunicado oficial del club, el director deportivo Tyler Heaps dio la bienvenida al veterano atacante: "Cedric aporta a San Diego FC un nivel increíble de experiencia y una calidad contrastada".
Heaps no tardó en subrayar el pedigrí del delantero al máximo nivel: "Ha construido una carrera sobresaliente compitiendo al más alto nivel en Europa y en el ámbito internacional, y su capacidad para ver puerta de manera constante ha sido una parte definitoria de su juego. Entiende lo que hace falta para rendir en los mayores escenarios y aporta una mentalidad ganadora que será extremadamente valiosa para nuestro grupo".
Añadió: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Cedric y a su familia a San Diego y deseando verle dejar su huella en nuestro club".
Una carrera prolífica refuerza el ataque
Desde su irrupción en el fútbol profesional con el Sochaux, el delantero congoleño ha acumulado 191 goles y 49 asistencias en 492 partidos, tras pasar por Villarreal, Marsella, Olympiacos y Galatasaray. En la escena internacional, ha firmado 21 goles en 72 internacionalidades con la RD del Congo, además de disputar cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones.
Su llegada aporta una capacidad goleadora contrastada a una delantera que ya cuenta con Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen y su compañero en el Mundial 2026 Elias Achouri.
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La lucha por el playoff se intensifica antes
San Diego ocupa actualmente la octava posición de la Conferencia Oeste con 30 puntos, mientras busca asegurar una segunda presencia consecutiva en los Audi MLS Cup Playoffs. Se espera que la llegada de Bakambu aporte un plus de mordiente en el último tercio durante el tramo final de la temporada regular. Integrar rápidamente al veterano delantero junto al frente de ataque actual será clave para el cuerpo técnico de cara a mantener el impulso antes de los partidos decisivos.
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