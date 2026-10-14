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InacioGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Samuele Inacio, titular por primera vez en la Champions League: debuta desde el minuto 1 ante el Bodo/Glimt

Italia
Borussia Dortmund
S. Inacio
Brazil
Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones

Primera titularidad para el talento italo-brasileño

¡De descartado, nada! Samuele Inacio se quedó los 90 minutos en el banquillo durante el empate 2-2 ante el Werder Bremen y encadenó así su 4.º partido consecutivo sin jugar, después de ver la tarjeta roja directa a los 3 minutos de su debut en la Bundesliga contra el Hamburgo.

Nico Kovac parecía incluso haberlo castigado al mandarlo a jugar con el segundo equipo, pero aquel partido fue en realidad el preludio de un ascenso. Ante el Bodo/Glimt, en el segundo partido de la fase liga de la Champions League, el hijo de Pià será titular.

  • UN GOL CON EL SEGUNDO EQUIPO PARA VOLVER A EMPEZAR

    Tras el partido del viernes contra el Werder Bremen, Kovac dio un día libre a la plantilla para descansar, pero Samuele Inacio, junto con el también italiano Luca Reggiani, fue enviado a jugar con el segundo equipo en la Reiongalliga West contra el Wattenscheid 09. El delantero respondió con un gol en 45 minutos y sumó rodaje de cara al partido de Champions en Bodo.

  • Por primera vez como titular

    Para Inacio el partido en Noruega contra el Bodo/Glimt no solo supone su debut absoluto en la Champions League, sino también su debut oficial como titular. Una promoción para el delantero italo-brasileño, que podría devolver al Borussia Dortmund al grupo de equipos con pleno de puntos y en la lucha por una plaza de clasificación directa a octavos.

  • LAS PALABRAS DE MANCINI

    Un ascenso que puede beneficiar solo a Inacio y al Borussia Dortmund, pero también a la selección italiana. No es ningún secreto que al jugador nacido en 2008 le sentó algo mal no haber debutado en los 4 partidos de la Nations League de la nueva etapa de Roberto Mancini, pese a haber sido convocado. El seleccionador había confirmado que, por ahora, «Samuele todavía no está preparado» y que necesitaba jugar para hacerse un hueco en la selección italiana: «Es un error pensar que Inacio puede entrar y jugar. Hay que darle tiempo: es un chico que todavía tiene que desarrollarse físicamente. Pero tiene cualidades importantes». ¿Será su debut en la Champions el primer paso para que su pasaporte lleve también el sello de la selección italiana?

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