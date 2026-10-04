En declaraciones a GETVtras el pitido final, Lino expresó su satisfacción por la gran actuación de la representación del Flamengo: «Gran victoria de la selección. Estoy feliz por haber podido ayudar, también estoy feliz por el gol de Pedro y por saber que lo marcaron dos jugadores del Flamengo. Demuestra lo bien representado que está el Flamengo. Feliz por la victoria para cerrar bien estos tres partidos».

Al reflexionar sobre las sofocantes condiciones en Calcuta, el delantero añadió: «30 grados por la noche, 40 grados por la mañana y 35 grados por la tarde. Hace bastante calor aquí, el bochorno y el calor realmente te pesan. Te guste o no, dificulta el ritmo del juego; no siempre se puede jugar a un ritmo alto. El calor es un problema».