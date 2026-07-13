Samuel Eto'o afirma que Kylian Mbappé no recibe el reconocimiento que se merece en Francia tras plantearse una pregunta «incómoda»

Mbappé ha sido el talismán de los Bleus en el Mundial 2026, pero Eto'o cree que hay una extraña desconexión entre sus logros y la percepción que se tiene de él en Francia. El exdelantero del Barcelona y el Inter señala que el jugador de 27 años soporta un escrutinio del que sus compañeros suelen librarse.

En declaraciones a *Le Parisien*, Eto'o se mostró desconcertado porque el delantero aún no sea aclamado como el mejor de la historia del país. «Merece ser juzgado con la misma imparcialidad que otros campeones, y ya es hora de que Francia aprecie la suerte de contar con un jugador de esta talla», explicó. «A pesar de sus actuaciones, récords, palmarés y regularidad, parece que siempre tiene que demostrar su valía».