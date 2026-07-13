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Samuel Eto'o afirma que Kylian Mbappé no recibe el reconocimiento que se merece en Francia tras plantearse una pregunta «incómoda»
Eto'o duda del prestigio de Mbappé en Francia.
Mbappé ha sido el talismán de los Bleus en el Mundial 2026, pero Eto'o cree que hay una extraña desconexión entre sus logros y la percepción que se tiene de él en Francia. El exdelantero del Barcelona y el Inter señala que el jugador de 27 años soporta un escrutinio del que sus compañeros suelen librarse.
En declaraciones a *Le Parisien*, Eto'o se mostró desconcertado porque el delantero aún no sea aclamado como el mejor de la historia del país. «Merece ser juzgado con la misma imparcialidad que otros campeones, y ya es hora de que Francia aprecie la suerte de contar con un jugador de esta talla», explicó. «A pesar de sus actuaciones, récords, palmarés y regularidad, parece que siempre tiene que demostrar su valía».
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Una pregunta incómoda sobre el patrimonio
El debate sobre Mbappé trasciende el campo, en parte por su postura pública ante temas sociales y políticos. Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, se pregunta si el origen mestizo del jugador —con raíces en Camerún y Argelia— influye de forma subconsciente en las críticas que recibe.
Eto'o lo expresó sin rodeos: «Es legítimo preguntarse, aunque resulte incómodo: ¿influyen, de forma consciente o inconsciente, el origen mestizo de Kylian, sus raíces y lo que representa en la sociedad francesa en la forma en que algunas personas juzgan su carrera, su personalidad y sus posturas? Hago esta pregunta con responsabilidad, no para acusar, sino porque el racismo, los prejuicios y la parcialidad aún existen y nunca deben normalizarse».
Batiendo récords en la escena internacional
Mbappé ha marcado 20 goles en la Copa del Mundo desde 2018, cuatro más que cualquier otro jugador del periodo. Solo Lionel Messi, con 21, le supera en la lista histórica del torneo.
«¿Qué más tiene que lograr Kylian Mbappé para ser reconocido plenamente como el mejor jugador francés de su generación, o incluso como uno de los mejores jugadores franceses de la historia?», preguntó Eto'o.
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La mirada puesta en el premio definitivo en Dallas
Francia se prepara para las semifinales contra España en Dallas, donde Mbappé buscará su primer gol en esta ronda y llevar a su país a la tercera final consecutiva. Ya suma 12 tantos en eliminatorias, pero aún no ha marcado en una semifinal del Mundial. Aun así, la estrella del Real Madrid sigue en la pelea por la Bota de Oro, en un duelo directo con Messi mientras el torneo alcanza su punto álgido.
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