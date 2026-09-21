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Samu Aghehowa culmina un emotivo regreso 223 días después al volver por fin el delantero del Oporto tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior
Aghehowa reflexiona sobre su difícil proceso de recuperación
El delantero de 22 años, nacido en Melilla, sufrió una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado mes de febrero. La lesión frenó una prolífica racha de forma y obligó al atacante a afrontar un largo periodo de rehabilitación que se prolongó durante más de siete meses.
«223 días después... de vuelta al lugar en el que siempre quise estar. Gracias a Dios por sostenerme durante este camino difícil», publicó el español en su cuenta de Instagram. Estaba claramente emocionado por la acogida que recibió en el Estádio do Dragão, y añadió: «Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los aficionados del Porto por todo el cariño y el apoyo que he recibido durante estos meses».
La publicación recibió comentarios de apoyo de antiguos compañeros de equipo, entre ellos Rodrigo Mora, de la Roma, que respondió con un emotivo mensaje en el que decía: «De verdad te has ganado esto, hermano», lo que refleja el respeto que sigue teniendo dentro del vestuario.
- AFP
Farioli elogia al cuerpo médico tras una victoria crucial
El entrenador del Oporto, Francesco Farioli, no tardó en elogiar el trabajo entre bastidores necesario para que su atacante estrella volviera a estar disponible. A pesar de la ausencia de Aghehowa, los Dragones han logrado mantener un pleno de victorias en la liga, ganando sus siete primeros partidos para situarse en lo más alto de la clasificación de la Primeira Liga.
Hablando después de la victoria por 3-1, Farioli elogió a los especialistas que trabajaron a diario con el jugador para asegurarse de que su rodilla estuviera lo suficientemente fuerte para las exigencias del fútbol de élite. "El hecho de que tengamos de vuelta a Samu dice mucho, y Samu estaba allí felicitando a todo el departamento médico y de rendimiento. Somos un equipo que necesita de todos", explicó Francesco Farioli.
"Por desgracia, jugamos muchos meses sin él y sabemos cuánto lo echamos de menos. Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta y ahora es el momento de intentar recuperar a los que han estado fuera en los últimos días".
Luchando por un sitio en un ataque repleto
Aunque el regreso del español supone un impulso enorme para el Oporto, se enfrenta a un desafío importante para recuperar su puesto en el once inicial. Durante su paso por la enfermería, el club se movió para reforzar sus opciones ofensivas con la llegada de talento de primer nivel.
Las incorporaciones del internacional mexicano Santi Gimenez y del exdelantero del AC Milan Andre Silva han añadido profundidad y calidad a la plantilla de Farioli, lo que significa que Aghehowa tendrá que ganarse sus minutos con actuaciones constantes en los entrenamientos y en sus apariciones desde el banquillo.
- Getty Images News
Ambiciones internacionales para Samu
Más allá de sus obligaciones a nivel nacional, Aghehowa tiene la mira puesta en recuperar su sitio en la dinámica de la selección española. El momento de su lesión de ligamento cruzado anterior fue especialmente cruel, ya que le apartó de facto de la consideración de Luis de la Fuente de cara a la lista para el Mundial. Si logra recuperar el olfato goleador que le convirtió en uno de los jóvenes delanteros más cotizados de Europa, el regreso a la selección española puede no estar lejos para la estrella nacida en Melilla.
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