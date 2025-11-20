+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Samir Nasri y los Drip Doctors: La tormenta más salvaje de las redes sociales en el fútbol

Nacido en las afueras de Marsella de padres argelinos, siempre iba a ser difícil para un futbolista tan elegante como Samir Nasri evitar comparaciones con el gran Zinedine Zidane. Cuando fue fichado por el Arsenal en el apogeo de los años del 'Wenger-ball', tenía todo el sentido. Aquí estaba este mediocampista ofensivo súper talentoso que podía deslizarse fácilmente entre los oponentes, ¿por qué no iba a ser él la próxima estrella de los Gunners?

Nasri se ganó un traslado al Manchester City en 2011 y fue parte del equipo que ganó el título de la Premier League en el último día de esa temporada, hilarantemente fotografiado celebrando con su compatriota francés y oponente del QPR, Djibril Cisse, al final del partido. Todo esto sucedió antes de que el creador de juego cumpliera 25 años, pero este fue el punto culminante de una carrera que posteriormente se desvió.

Aunque cumplió con su potencial temprano, Nasri nunca alcanzó esos mismos niveles durante los supuestos años de apogeo de su carrera. En cambio, ese capítulo será recordado como uno de infamia.

Esta es la historia de Nasri, 'Drip Doctors' y una de las historias en internet más locas que el fútbol haya visto...

    Declive y salida

    Nasri logró mantenerse relativamente libre de lesiones durante sus tres primeras temporadas en el City antes de sufrir una serie de problemas diferentes durante la campaña 2014-15. Un problema en el tendón de la corva lo dejó fuera la mayor parte de la temporada siguiente, durante la cual requirió un tratamiento extenso para lo que debería haber sido una recuperación rutinaria.

    "La estimación original de los médicos era que estaría fuera de cuatro a seis meses y el cirujano me dijo lo mismo, pero ya he completado dos meses y estoy apuntando al descanso internacional en marzo para volver adecuadamente con el equipo," dijo Nasri en enero de 2016. "Con esta lesión tuve que someterme a una operación que resultó en casi 100 puntos en mi muslo. Mi cirujano me dijo que era una lesión rara ya que el músculo se había desprendido del hueso y el tendón también estaba 90 por ciento desprendido y tuvo que ser cosido nuevamente, así que fue algo que no ocurre muy a menudo."

    Para cuando volvió a estar en plena forma al inicio de la temporada 2016-17, había comenzado una nueva era. Pep Guardiola había sido instalado como entrenador del City y Kevin De Bruyne era el creador principal del equipo, lo que dejó a un Nasri disminuido buscando oportunidades en otros lugares.

    Nacido de nuevo

    Al final del mercado de transferencias de verano de 2016, Nasri se unió al Sevilla en un préstamo de una temporada. El equipo andaluz acababa de nombrar al muy valorado argentino Jorge Sampaoli como su nuevo entrenador, y estaba decidido a crear un equipo para los puristas. Nasri era perfecto para eso.

    La prensa española elogió el debut de Nasri, durante el cual cubrió la segunda mayor distancia en una victoria 2-1 sobre Las Palmas. El estilo más pausado del fútbol de La Liga se adaptaba a Nasri, cuya explosión de velocidad había sido casi totalmente mermada en este punto. Siempre que estuviera en forma, lo cual era a menudo, el creador de juego era casi un titular garantizado, ya fuera como un No.10 o en la banda.

    El Sevilla de Sampaoli llegó al descanso navideño de La Liga en el tercer lugar de la tabla, un puesto por encima de los finalistas de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid. Hablar de una sorpresa en la pelea por el título no sonaba descabellado, tampoco. Los nervionenses tenían sustancia y estilo, incluso si mantenerse al día con los poderes de Real Madrid y Barcelona demostraría ser un desafío demasiado arduo.

    Sin embargo, ese invierno, la carrera de Nasri cambió para siempre. Y no para mejor.

  • El Doctor Goteo lo verá ahora...

    Nasri pasó su descanso de mitad de temporada en Los Ángeles, durante el cual visitó la clínica 'Drip Doctors'. Supuestamente buscaba recibir una simple inyección de vitaminas, aclarando más tarde que incluso tenía una prescripción para la sesión después de enfermarse. Algunos testimonios afirman que esto le fue recomendado por su exnovia la Dra. Sarabjit Anand, quien estaba radicada en Maryland.

    Drip Doctors se alegraron de recibir a un nombre como Nasri y querían anunciar al mundo que él había visitado. Un tuit del 27 de diciembre de 2016 de su cuenta oficial decía: "Le proporcionamos a [Nasri] un goteo de inmunidad IV de conserje para mantenerlo hidratado y en óptima salud durante su ajetreada temporada de fútbol con el Sevilla". Se adjuntó una foto de Nasri con la fundadora y CEO Jamila Sozahdah.

    Nasri tweet 0GOAL

    Todo parecía bastante insignificante. Si Nasri quería ir y recibir este tipo de tratamiento médico en su tiempo libre, eso era asunto suyo. Pero entonces todo se descontroló.

  • La internet nunca olvida

    En una serie de tuits que se eliminaron poco después de haber sido publicados, Nasri, o al menos la persona con acceso a su cuenta, insistiendo posteriormente en que había sido hackeado, afirmó que "también se le proporcionó un servicio sexual completo justo después". La cuenta llamó a Sozahdah una "p****" que "viene y j**** la misma noche" y escribió en otra publicación: "Por favor, cuéntale al mundo también sobre el otro tratamiento tipo conserje que tu chica dio justo después de la vía intravenosa".

    Nasri tweet 1GOAL

    La absurdidad de estas publicaciones llevó a la gente a creer que Nasri no era realmente la persona que escribía estos tuits, y algunos rápidamente señalaron la posibilidad de una amante vengativa. De hecho, supuestamente había estado en apuros con su novia de cuatro años, Anara Atanes, en las semanas previas a este episodio, y ella fue la siguiente persona arrastrada a las publicaciones.

    "Lo siento chicos, solo tenía que hacerle saber al mundo que mi novia Anara, que estaba conmigo en ese momento, había reservado a esta chica para darme una vía intravenosa", y "Al llegar, Anara había salido de la habitación y esta chica me pidió mi número y salir conmigo esa noche. Luego continuó dándome..." fueron los tuits que siguieron, aunque algunas de estas entradas se estaban destruyendo casi tan rápido como se subían. "Desafortunadamente, mi Twitter sigue borrando tuits. Pero solo para que sepan, chicos, si están en el área de LA y se sienten solos, envíen mensaje a @DripDoctors" reconoció esto.

    Nasri tweet 2GOAL

    Pareció entonces haber un intercambio entre el dueño de la cuenta y la persona que supuestamente había hackeado la misma. En un intento por demostrar su inocencia, Nasri tuiteó: "Alguien hackeó mi cuenta e intentó difundir rumores, que son falsos. Pido disculpas a todas las personas involucradas en eso." Esto fue seguido por: "Todo lo que dije fue 100% verdad. La chica en la foto, Jamilah. Vino a mi habitación de hotel a las 3 am y continuó con otros servicios... Que no están en su menú."

    En ese momento, la cuenta de Drip Doctors pensó que sería mejor disipar estas acusaciones. "[La cuenta de Nasri] ha sido HACKEADA y los recientes tuits sobre @dripdoctors son totalmente FALSOS, esto se confirmará en breve. Gracias," fue su propio tuit. Pero la persona detrás del perfil de Nasri tuvo la última palabra sobre el asunto en esa fatídica noche.

    Nasri tweet 3GOAL

    "¿Jamilah no vino al club y luego a mi habitación de hotel a las 3 am?" fue la pregunta planteada por la cuenta de Nasri en respuesta. "Solo estoy tratando de promover el increíble servicio de @DripDoctors y los servicios que vienen después también... Y cómo t*** a todos tus clientes el mismo día que les das una vía intravenosa," fue la última publicación de la saga esa noche.

    Y si no crees que todos estos tuits realmente fueron publicados, todavía puedes ver este artículo de GOAL con capturas de pantalla reales del momento. ¡Esto realmente sucedió!

    ¿Quién escribió los tuits?

    Hasta el día de hoy, tanto Nasri como Atanes, de quien oficialmente se separó tras este episodio, niegan responsabilidad por las publicaciones. Su exnovia modelo diría más tarde públicamente: "Eso no fui yo. Si necesito decir algo, saldrá de mi boca."

    Sin embargo, había dudas sobre la afirmación de Atanes, dadas sus indiscreciones pasadas. Cuando Nasri fue dejado fuera de la lista de 23 jugadores de Francia para la Copa del Mundo de 2014, ella escribió en las redes sociales: "¡A la m**** Francia y a la m**** [Didier] Deschamps! ¡Qué m**** de entrenador! ¡Aclaremos esto! No estoy enfadada porque tengo a mi novio por 2 meses…. ¡Solo creo que hay un nivel de respeto que debe haber!" El propio mediocampista tuvo que calmarla públicamente por este arrebato, respondiendo: "Te amo, no te enfades, la vida a veces es injusta. Solo tienes que aceptarlo y lidiar con ello."

    Independientemente de esto, nadie ha asumido nunca la responsabilidad de haber causado la tormenta.

  • Respuesta oficial

    Naturalmente, Drip Doctors y la CEO Sozahdah no estaban contentos de estar en las noticias por las razones equivocadas. Emitieron una declaración oficial unos días después del incidente.

    "Jamila Sozahdah, fundadora y CEO de Drip Doctors, es Asistente Médico Certificado por la Junta con un historial comprobado de proporcionar impulsos de inmunoterapia saludables a una extensa clientela de la lista A", decía la declaración, negando las "acusaciones falsas".

    "La Sra. Sozahdah fundó Drip Doctors con dos médicos de primer nivel en su campo en su personal, así como un equipo de enfermeras calificadas, y juntos ofrecen servicios de salud profesional en el sur de California en su clínica del centro de Los Ángeles. Además, Drip Doctors ofrece sus servicios a través de visitas a domicilio para clientes de alto perfil que requieren la máxima privacidad.

    Drip Doctors ha desarrollado una gama exclusiva de potenciadores para clientes con demandas intransigentes en salud, energía, belleza y rendimiento atlético. Como orgullosa CEO de un negocio floreciente y exitosa empresaria, la Sra. Sozahdah se adhiere a estándares inquebrantables para la salud de sus clientes y el éxito de Drip Doctors.

    "Esta semana, la Sra. Sozahdah fue arrastrada a un desafortunado incidente que involucraba acusaciones difamatorias enviadas desde la cuenta de redes sociales hackeada de Samir Nasri, después de administrar un tratamiento estándar al astro del fútbol. La Sra. Sozahdah desea abordar de frente este desafortunado incidente de ciberacoso: todos los servicios de Drip Doctors son servicios de salud profesionales, administrados por un equipo profesional, y todas las insinuaciones contrarias no son más que ataques difamatorios.

    "Con demasiada frecuencia, las mujeres son objeto de acoso en línea, y para los trolls cibernéticos, las insinuaciones de impropiedad sexual son una manera fácil de arruinar la carrera de una mujer exitosa. Jamila Sozahdah y todo el equipo de Drip Doctors defienden sus servicios médicos profesionales y se niegan a ser intimidados. Todo el equipo espera continuar brindando servicios médicos de vanguardia a su clientela extraordinaria."

    Giro final

    Mientras Nasri tenía que lidiar con las repercusiones de esta notable historia en su vida personal, esta actividad también llamó la atención de la Agencia Española Antidopaje, que estaba preocupada de que su tratamiento violara las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

    Como resultó, así fue. Nasri fue sancionado con una prohibición de seis meses en febrero de 2018, que luego se extendió a 18 meses ese verano, aunque fue retroactiva a julio de 2017 y solo lo mantuvo fuera de acción competitiva hasta noviembre de 2018.

    "El jugador Samir Nasri ha sido declarado culpable por usar un método prohibido de acuerdo con la subsección M2, párrafo 2 de la lista de prohibiciones de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje)," dijo la UEFA en ese momento. "En este contexto, el CEDB (cuerpo de control, ética y disciplina) ha decidido suspender a Samir Nasri por seis meses por violación del Código Mundial Antidopaje y las regulaciones antidopaje de la UEFA."

    Para este punto, la carrera de Nasri ya estaba fuera de control. Recibió notoriedad al ser expulsado por un supuesto cabezazo a Jamie Vardy durante la eliminación del Sevilla en la Liga de Campeones a manos del Leicester City en marzo de 2017, y eso fue efectivamente el fin de su tiempo al más alto nivel.

    'Ansioso y enojado'

    Nasri regresó al fútbol con el equipo turco Antalyaspor para la temporada 2017-18 tras la expiración de su contrato con el Man City, mientras su relación con el Sevilla se desmoronó y no se le ofreció regresar a España. Jugó solo ocho veces en Turquía antes de un breve período con el West Ham la temporada siguiente, antes de reunirse con su ex compañero del City, Vincent Kompany, en el Anderlecht para 2019-20, el último año de su carrera antes de retirarse un año después a los 34 años.

    En varias ocasiones, Nasri ha señalado el fiasco de Drip Doctors como la razón por la cual sus días como jugador estaban contados.

    "Estaba de vacaciones con mi familia. Me enfermé, tenía un virus. No salí de mi habitación, sufría de vómitos, fuertes dolores de cabeza, estaba vacío," dijo Nasri a L'Equipe en 2019. "Llamé a un amigo y le dije que me encontrara un médico. No pudo. Me dijo: 'Hay una clínica, te revitalizará'. Especialmente porque iba a regresar a Sevilla en dos días.

    "Dije OK. No conocía las reglas. Y eso, por cierto, debería servir como lección a todos los jóvenes jugadores, para leer adecuadamente las reglas antidopaje, para realmente prestar atención, porque todo puede ir en una dirección completamente diferente. Para ser honesto, no pensé que habría consecuencias. Esta mujer vino a darme un goteo de vitaminas. Pidió una foto, dije que sí, para mí no había hecho nada malo.

    "Yo era de la opinión de que esto no era un producto dopante, estaba bien. ¿Puedo prometer que nunca me he dopado? Sí, he entregado los archivos, no había ningún producto dopante en ellos."

    El exilio de Nasri del Sevilla también lo afectó profundamente, creyendo que su baja forma en la segunda mitad de 2016-17 se debía a la amenaza inminente de una sanción por dopaje.

    "Estaba destruido porque pensé que me iban a suspender por dos años. No quería jugar más después de eso," dijo en Instagram en 2020. "Incluso le dije a Sampaoli que me dejara fuera, pero él siempre quiso que jugara. Estaba perdido, ansioso y enojado con todo. No lo mostraba en el campo, pero el fútbol había terminado para mí.

    "A Sampaoli le gustaba tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, ir a discotecas, hacer lo que quieras y te cubriré las espaldas. Todo lo que te pido es que juegues bien en el campo el fin de semana'. De hecho, un fin de semana no pude jugar y quería ir a casa a ver a mi familia y él se ofreció a cuidar mi casa y a mi perro."

    Del nuevo Zidane, al prodigio del Arsenal, al ganador del título con el Man City, al salvador del Sevilla, al salón de la infamia de las redes sociales. No se puede decir que la carrera de Nasri fue aburrida.