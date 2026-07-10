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Samir Nasri, exjugador del Arsenal y del Manchester City, pasó 10 horas bajo custodia policial tras ser implicado en un presunto caso de tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Nasri, detenido por la policía
Según Le Parisien, Nasri pasó unas 10 horas detenido el jueves en la sede de la policía judicial de París. La Brigada de Investigación e Investigación Financiera (BRIF) lo interrogó en el marco de una investigación en curso por tráfico de drogas, asociación ilícita y blanqueo de capitales relacionado con la importación de estupefacientes. El caso se centra en el narcotraficante de Marsella Karim Berrebouh, en prisión, y en Olivier Sabbah, uno de los principales blanqueadores de su red.
- AFP
Una conexión con una discoteca da lugar a un interrogatorio
La implicación de Nasri en el blanqueo de capitales organizado se debe a su antiguo cargo como gerente y accionista de la discoteca «XS» de Ivry-sur-Seine, a la que se unió en 2016. Las autoridades investigan si el local se usó para blanquear dinero de la red de Berrebouh. Este interrogatorio en París sigue a una primera detención en Marsella a finales de junio.
Los pedidos de Deliveroo desmienten al experto
Además de la investigación penal, el comentarista de Canal+ está siendo investigado por las autoridades fiscales francesas por su lugar de residencia real. Aunque figura como residente fiscal en Dubái, donde no hay impuesto sobre la renta, las autoridades sospechan que el exjugador del Marsella vive en París para eludir sus obligaciones fiscales. La condición de paraíso fiscal del excentrocampista se puso en duda tras un reportaje de *Les Echos* que reveló que las autoridades rastreaban su paradero mediante más de 200 pedidos a Deliveroo.
- AFP
Una amenaza legal se cierne sobre nosotros.
Nasri quedó en libertad el jueves sin cargos formales, pero sus problemas legales continúan. Podría recibir una citación judicial a medida que avance la investigación, lo que podría afectar su carrera como comentarista de televisión en Francia si aparecen nuevas pruebas.
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