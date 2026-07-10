Samir Nasri, exjugador del Arsenal y del Manchester City, pasó 10 horas bajo custodia policial tras ser implicado en un presunto caso de tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Además de la investigación penal, el comentarista de Canal+ está siendo investigado por las autoridades fiscales francesas por su lugar de residencia real. Aunque figura como residente fiscal en Dubái, donde no hay impuesto sobre la renta, las autoridades sospechan que el exjugador del Marsella vive en París para eludir sus obligaciones fiscales. La condición de paraíso fiscal del excentrocampista se puso en duda tras un reportaje de *Les Echos* que reveló que las autoridades rastreaban su paradero mediante más de 200 pedidos a Deliveroo.