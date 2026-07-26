¡Sam Kerr hace historia con su primer gol en la NWSL en casi siete años! La exjugadora del Chelsea reescribe los libros de récords en el Gotham FC

Portland complicó la visita. La delantera novata Renee Lyles, en su debut como titular, empató 1-1 en el 21’ con un gol espectacular que optará a mejor tanto de la semana, tras asistencia de Pietra Tordin, líder de la liga con siete pases de gol.

El ambiente en Portland se calentó mientras las Thorns buscaban ampliar la ventaja, pero el empate de Kerr, menos de diez minutos después, silenció a la afición del Providence Park. La historia dio otro giro en los últimos 17 minutos, cuando Jayden Perry fue expulsada con roja directa por impedir una clara ocasión de gol de Kerr cerca del centro del campo. A pesar de quedarse con diez, las Thorns terminaron siendo superiores, animadas por el emotivo regreso de Morgan Weaver, que jugó por primera vez desde finales de 2024 ante el entusiasmo de la afición local.