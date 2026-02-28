Getty
Traducido por
Sam Kerr explica por qué aún no está «al 100 %» tras su lesión, y la superestrella del Chelsea en la WSL admite tener «dudas sobre sí misma»
- Getty Images Sport
El delantero del Chelsea sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en 2024.
El Chelsea emitió un comunicado tras confirmarse la lesión de Kerr en 2024 en el que se podía leer: «Todo el mundo en el Chelsea desea a Sam lo mejor para su recuperación». Desde entonces, la australiana ha luchado por volver a entrar en los planes de Sonia Bompastor, habiendo sido titular en un solo partido de liga y disputando otros 13 encuentros como suplente con los Blues.
El tiempo de recuperación habitual para una lesión del ligamento cruzado anterior es de entre nueve y doce meses, pero Kerr pasó dieciocho agonizantes meses fuera de los terrenos de juego antes de volver a la acción el pasado mes de septiembre. Un problema con un injerto quirúrgico que pasó desapercibido durante diez meses hizo que el tiempo de recuperación de la australiana fuera más largo de lo esperado.
Sin embargo, Kerr ha vuelto a la selección australiana antes del partido inaugural de la Copa Asiática contra Filipinas, que se disputará el domingo en Perth, y la jugadora de 32 años ha reflexionado sobre su tiempo alejada del fútbol.
Kerr se siente «alrededor del 85 %».
En declaraciones a los medios de comunicación el sábado, el delantero dijo: «Ha sido como una especie de oleada. Creo que al principio, cuando volví de la lesión de ligamento cruzado anterior con el Chelsea al comienzo de la temporada, me sentía muy bien.
Luego probablemente tuve un pequeño bajón, pero a partir de diciembre, cuando empecé a marcar algunos goles más y a sentirme relajada y segura de mis capacidades de nuevo, empecé a sentirme realmente en mi mejor momento.
Pero he tenido a mucha gente increíble a mi alrededor y me siento como en casa con las Matildas, así que es un buen lugar para volver a adaptarme y ser yo misma».
Cuando se le preguntó cómo se sentía en una escala del 1 al 100, Kerr respondió: «Creo que probablemente estoy en un 85 o más. No quiero decir que esté al 100 todavía. Todavía no he tenido uno de esos partidos en los que me he sentido completamente yo misma, pero creo que estoy en un 85 % o más».
- Getty Images Sport
El delantero admite estar «triste» en vísperas de la Copa Asiática.
Las Matildas esperan ganar la Copa Asiática por primera vez desde 2010. Kerr formaba parte de la selección australiana en aquel momento, cuando con 16 años saboreó el éxito internacional con la selección nacional.
Kerr es la única integrante de aquel equipo que sigue jugando, lo que, según admite, le hace sentir «triste». «Me entristece ser la última que queda», afirma Kerr. «A día de hoy, sigue siendo uno de los mejores momentos de mi carrera futbolística.
Y sé lo mucho que este equipo quiere ganar algo juntos. Sé lo mucho que cada jugadora quiere ganar algo para las Matildas».
Australia tiene varias preocupaciones en cuanto a la forma física de sus jugadoras de cara a la Copa Asiática. Mary Fowler solo ha jugado dos partidos desde que sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior, la portera Mackenzie Arnold apenas ha entrenado, mientras que Kyra Cooney-Cross, del Arsenal, no se presentó al entrenamiento abierto, lo que ha suscitado dudas sobre su disponibilidad para el partido inaugural del domingo.
Las lesiones ya no son tema de conversación para Kerr
Kerr también ha admitido que está emocionada por participar en el torneo sin que la atención se centre en su lesión. Kerr se rompió la pantorrilla izquierda en vísperas de la Copa Mundial de 2023 en Australia y, posteriormente, se lesionó la pantorrilla derecha antes de la derrota en el partido por el tercer puesto contra Suecia, cuando las Matildas llegaron a las semifinales.
«Tengo muchas ganas de participar en un torneo y no hablar de mi pantorrilla izquierda», dijo Kerr.
«He recorrido un largo camino desde mi regreso tras la lesión del ligamento cruzado anterior, así que, sinceramente, estoy muy emocionada y agradecida de estar de vuelta aquí y poder jugar al fútbol, disfrutar de los entrenamientos y de todo lo que conlleva formar parte del equipo.
Obviamente, el último torneo no salió como yo quería personalmente, pero a nivel de equipo fue un torneo increíble. Así que me siento muy afortunada de estar aquí de nuevo en un gran torneo en casa.
La mayoría de la gente no llega a jugar ni un solo torneo en casa a lo largo de su carrera. Por eso, el hecho de que tengamos dos oportunidades es un honor increíble».
Anuncios