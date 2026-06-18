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Sam Kerr está a punto de fichar como agente libre por la NWSL tras dejar el Chelsea
Una era legendaria en Kingsmeadow llega a su fin
La marcha de Kerr del Chelsea culmina seis años y medio que redefinieron el éxito en la Superliga Femenina. Desde su llegada en 2020, la capitana de las Matildas ha conquistado cinco títulos de la WSL, tres Copas de la FA y tres Copas de la Liga, confirmándose como una de las delanteras más letales del fútbol inglés. La campaña 2025-26, ya recuperada de una larga lesión, cerró con 17 tantos.
Con 32 años, se va como máxima goleadora del club: 116 tantos en 158 partidos. Tras confirmarse su salida, Kerr publicó una emotiva despedida y ya prepara su siguiente paso. Su último acto con las Blues fue decisivo: el único gol en la victoria 1-0 sobre el Manchester United en el cierre de la WSL.
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De vuelta a terreno conocido
Según The Athletic, Kerr volverá al Gotham FC (antes Sky Blue FC), donde jugó entre 2015 y 2017. En esa etapa marcó 28 goles en 40 partidos, base de una carrera que la llevó al segundo puesto del Balón de Oro 2023. Será su tercera etapa en la NWSL tras brillar en Chicago Red Stars antes de su traspaso a Londres.
Las actuales campeonas de la NWSL han sido muy activas en el mercado de fichajes para defender el título. Con Kerr se aseguran una de las figuras más emblemáticas y goleadoras del fútbol mundial. La internacional australiana potenciará un ataque ya talentoso y aportará el carisma necesario para que Gotham mantenga su condición de potencia del fútbol femenino estadounidense.
Se reencontró con sus antiguos compañeros del Blues.
La adaptación a Nueva York será fácil para Kerr, que reencontrará a excompañeras como Jess Carter, Ann-Katrin Berger y Guro Reiten en el vestuario del Gotham.
La inversión no se limita a la plantilla: el club construirá unas instalaciones de entrenamiento de última generación, con un coste de 35 millones de dólares, que incluirán un gimnasio de 3.000 pies cuadrados y una sala de hidroterapia. Bajo el liderazgo de la presidenta de operaciones futbolísticas, Yael Averbuch West, el rápido crecimiento del club lo convierte en el destino más atractivo para las estrellas europeas que buscan un nuevo reto en Estados Unidos.
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Superar una lesión para liderar la delantera
El regreso de Kerr a su mejor nivel ha sido una de las historias más alentadoras del último año. Tras sufrir una grave lesión de ligamento cruzado anterior en enero de 2024, muchos dudaban de que la delantera recuperara su explosividad. Sin embargo, calló a los escépticos con ocho goles en sus últimos ocho partidos con el Chelsea, demostrando que su instinto goleador sigue intacto mientras se prepara para las exigencias físicas de la NWSL.
Con Gotham quinto en la tabla, su llegada puede impulsar otra lucha por el título y reforzar el objetivo del club de liderar el fútbol femenino mundial.