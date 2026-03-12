Goal.com
Sam Coffey llegó a Inglaterra como jugador de talla mundial, pero el Manchester City «retará» a la estrella de la selección femenina de Estados Unidos a ser más «impredecible»

El Manchester City está a punto de conseguir su primer título de la Superliga Femenina desde 2016, y una de las principales razones de su increíble rendimiento esta temporada ha sido la pareja de centrocampistas formada por Yui Hasegawa y Laura Blindkilde Brown. Sin embargo, en enero, las Cityzens se hicieron aún más fuertes en esa posición al incorporar a otra centrocampista de talla mundial, la estrella estadounidense Sam Coffey, en una decisión que puede reportarles muchos beneficios a corto y largo plazo.

Con Hasegawa actualmente ausente en la Copa Asiática, el impacto a corto plazo es evidente. Coffey tuvo su primera titularidad en la WSL en el último partido, aumentando sus minutos para estar preparada para desempeñar un papel más destacado en ausencia de la internacional japonesa. E incluso cuando Hasegawa regrese, la experiencia de Coffey, medallista de oro olímpica y campeona de la NWSL, será vital para que el City consiga su segundo título de liga.

A largo plazo, la incorporación de Coffey parece que va a ser aún más valiosa. Este es un equipo que ha dependido quizás demasiado de Hasegawa desde su llegada hace cuatro años, y la centrocampista de la selección estadounidense no solo puede ayudar a reducir esa dependencia, sino también a mejorar la profundidad de calidad del City, que busca dar un salto de calidad.

En medio de todo esto, Coffey tiene el potencial de llevar su juego a nuevas y diferentes cotas en un papel que buscará aprovechar un poco más sus habilidades ofensivas.

    Jugador más valioso

    Es difícil exagerar la importancia que Hasegawa ha tenido para el City. En su primer año en el club, solo Khadija Shaw y Alex Greenwood jugaron más minutos en la WSL, mientras que en su segunda temporada encabezó esa clasificación entre las jugadoras de campo, solo superada por la siempre presente Khiara Keating en la portería.

    Luego, la temporada pasada, Hasegawa fue la jugadora que más minutos jugó con el City en la liga, sin perderse ni un solo minuto. Eso cambiará esta semana, debido a su presencia en la Copa Asiática, donde Japón se ha mostrado muy fuerte.

    Causar sensación

    Por supuesto, no es extraño en el deporte que un equipo utilice tanto a una jugadora y dependa tanto de ella, especialmente una centrocampista defensiva en un equipo que suele tener tanta posesión, y esa dependencia tiene mucho que ver con lo buena que es Hasegawa, más que con ser un gran golpe para el City. Aun así, sin duda es bueno tener una buena suplente para esa jugadora.

    Junto con la delantera estrella Shaw, cuya ausencia en las dos últimas carreras por el título resultó decisiva de la peor manera posible, Hasegawa es la última jugadora que el City querría perder por lesión. El equipo cuenta con profundidad en el centro del campo esta temporada, con la llegada de Grace Clinton y Sydney Lohmann en el mercado de verano, pero en enero dio un paso más y fichó a una de las mejores jugadoras del mundo, pagando una cifra récord para el club por Coffey.

    Impacto inmediato

    Coffey solo ha jugado unos pocos partidos hasta ahora, uno como titular en la WSL, otro en la FA Cup y cuatro como suplente en la liga. Sin embargo, el entrenador Andre Jeglertz ya ha elogiado lo que ha aportado a su equipo, que lucha por el título.

    «Es un poco diferente», dijo el mes pasado. «Creo que es una jugadora más física que las demás que tenemos en esa posición. También es más líder, habla un poco más y asume más liderazgo en el campo. Así que es un poco diferente y creo que eso es bueno para nosotros, porque mejora aún más la dinámica del equipo».

    Nuevo «reto»

    Pero Coffey no está en Manchester solo para respaldar a Hasegawa. No se gasta tanto dinero en una jugadora de talla mundial para que no sea titular, y Hasegawa es demasiado buena e influyente como para quedarse en el banquillo cada semana. Entonces, ¿cómo podrían trabajar juntas?

    Vimos un atisbo de ello en la victoria sobre el Leicester City el mes pasado, cuando ambas jugaron juntas por primera y, hasta ahora, única vez. Coffey cubrió en gran medida las zonas más retrasadas y le dio a Hasegawa la plataforma para prosperar más adelante, con la internacional japonesa marcando un gol y dando una asistencia en un partido en el que realizó cuatro pases clave y creó dos grandes ocasiones.

    Fue un cambio interesante con respecto a cómo Hasegawa y Blindkilde Brown han trabajado juntas en tándem, intercambiando los roles más profundos y más altos, lo que significa que ambas tienen impacto en ambas mitades. Cuando se le preguntó si sería diferente con Coffey y si, al llegar como una centrocampista más defensiva, ocuparía un papel más profundo con más frecuencia en lugar de los roles más amplios que tienen Hasegawa y Blindkilde Brown, la respuesta de Jeglertz fue interesante.

    «Eso es a lo que está acostumbrada, pero yo también la reto un poco», dijo. «Creo que para no ser demasiado predecibles como equipo, las que juegan en esas posiciones centrales deben ser capaces de desempeñar tanto funciones ofensivas como defensivas, ya sea como seis más retrasada o como seis más adelantada. Creo que esa es su naturaleza, que es más [defensiva], y por supuesto debemos aprovechar eso, pero al mismo tiempo, también quiero que sea capaz de jugar más arriba si es necesario, porque eso nos hará aún más impredecibles».

    Ejemplos establecidos

    Hasegawa y Blindkilde Brown son excelentes ejemplos de cómo es posible adaptarse para ser un activo en ambos roles. Hasegawa llegó al City como número 10, pero desde entonces se ha transformado en una centrocampista defensiva de talla mundial, mientras que Blindkilde Brown era una jugadora más ofensiva, pero últimamente ha demostrado sus habilidades más cerca de la defensa. Ahora, ambas muestran regularmente sus cualidades defensivas y ofensivas al mismo tiempo.

    «Creo que así es como está evolucionando el juego», señaló Jeglertz. «Las jugadoras no pueden limitarse a jugar en una sola posición. Hay que ser capaz de jugar en diferentes zonas del campo, tanto en las más bajas como en las más altas. Creo que [Hasegawa y Blindkilde Brown] son un buen ejemplo de ello.

    Pero también se trata de relaciones. Blinky y Yui llevan mucho tiempo trabajando juntas y han encontrado una buena forma de compartir la carga de estar tanto abajo como arriba. Muchas cosas tienen que ver con aprender a jugar con diferentes tipos de jugadoras».

    Echa un vistazo a lo que está por venir.

    La forma en que Coffey se adapte a las nuevas exigencias y busque añadir nuevas habilidades a su repertorio en los próximos meses será uno de los aspectos más interesantes de lo que queda de temporada del City, dado que el título de la WSL parece ya asegurado a falta de seis jornadas para el final. El equipo de Jeglertz tiene ocho puntos de ventaja y solo ha perdido dos veces en toda la temporada.

    Hasegawa y Blindkilde Brown han trabajado muy bien juntas, y Jeglertz ha querido destacar que la llegada de Coffey no significa que esta última, que ha tenido una temporada espectacular a sus 22 años, quede simplemente relegada.

    «Laura ha sido, y sigue siendo, una jugadora muy importante para nosotros», declaró el mes pasado. «Lo ha hecho muy bien durante este año. Es tranquila con el balón, lo quiere todo el tiempo e intercepta muchos pases. Es muy buena».

    Pero Coffey aporta la profundidad en el centro del campo que será necesaria para que el City siga construyendo sobre esta excelente primera campaña bajo la dirección de su nuevo entrenador. Esta plantilla no sería capaz de hacer frente a la Liga de Campeones y a tres competiciones nacionales, y su ausencia de Europa esta temporada es, al menos, un factor que ha contribuido a su dominio en la lucha por el título. Pero la incorporación de una jugadora como Coffey en enero es un paso adelante para conseguirlo el año que viene, cuando es probable que vuelvan a Europa.

    «También es bueno para nosotros tener más opciones y diferentes tipos de jugadoras que puedan jugar juntas», añadió Jeglertz.

    Coffey ya era un fichaje emocionante para el Manchester City en el puesto de centrocampista defensiva, en el que se ha convertido en una jugadora de talla mundial. Verla añadir más versatilidad y dinamismo a su juego en el sistema de Jeglertz no solo sería beneficioso para ella y su nuevo club, sino también para Estados Unidos. Va a ser fascinante verla afrontar el reto.

