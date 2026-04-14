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Sam Allardyce critica a Mikel Arteta por divulgar los «extraños» métodos de entrenamiento del Arsenal
Los excéntricos ejercicios de los Gunners, en el punto de mira
Arteta ha sido criticado tras difundirse imágenes en las que las estrellas del Arsenal entrenan con el balón sobre bolígrafos y con fondos de TikTok generados por IA. Estas tácticas poco ortodoxas surgen mientras el club londinense busca su primer título de la Premier League desde 2003-04, pero una inesperada derrota en casa ante el Bournemouth ha puesto en duda la concentración del equipo. Los críticos advierten que estos métodos intensos y poco convencionales podrían confundir a los jugadores en la recta final de la temporada.
- AFP
Allardyce cuestiona la transparencia pública
Allardyce elogió la innovación, pero advirtió que hacer públicas tácticas «descabelladas» genera presión externa innecesaria. Comparó este enfoque con el estilo relajado de Guardiola y sugirió que la negativa de Arteta a dar más descanso a su plantilla refleja falta de confianza interna.
En el pódcast The Good, The Bad & The Football, Allardyce afirmó: «Está haciendo cosas raras. No me opongo a innovar, pero no hay que hacerlo público, como con los penaltis.
Ahora saca la IA durante los entrenamientos y lo muestra a la prensa. Me gusta innovar, pero mejor en privado; si no, puede volverse en tu contra. Alguien podría decir: “Has confundido a los jugadores con tanto invento”.
Lo mejor es hacer como Pep: darles cuatro días libres. Si no lo hace, es que no confía en sí mismo ni en su cuerpo técnico».
Los expertos siguen sin estar convencidos
La leyenda del Manchester United Paul Scholes y el exdelantero inglés Gary Lineker compartieron esa opinión y afirmaron que esos métodos podrían distraer más que ayudar a los jugadores de élite.
«Si nosotros hiciéramos lo que hacen ahora, pensaríamos: “¿Qué coño pasa aquí?”. Diríamos que el entrenador se ha vuelto loco», afirmó Scholes.
Lineker añadió en el pódcast The Rest is Football: «Si haces algo diferente, hazlo en privado. No se lo digas a nadie. Asegúrate de que nadie lo grabe».
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Duelo decisivo en el Etihad
El Arsenal lidera la Premier League con 70 puntos en 32 partidos, pero tres derrotas en los últimos cuatro encuentros han frenado su racha. Este domingo visita al City: una derrota dejaría la diferencia en solo tres puntos, con un partido menos para los locales. Después visitarán al Newcastle el 25 de abril y recibirán a Fulham, West Ham y Burnley en mayo, antes de cerrar la liga frente al Crystal Palace.
Antes, buscarán las semifinales de la Champions: defienden el 1-0 ante el Sporting en el Emirates el miércoles.