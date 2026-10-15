Un gran AC Milan, impulsado por un hat-trick de gran factura de Cisse (nota: 8), marca cuatro goles en el campo del Salzburgo en una actuación convincente. Aplausos para Hutchinson, la novedad (nota: 7), y para un Jashari revitalizado. Ramos, por su parte, se estrena como goleador en Europa a la espera de hacerlo en la liga.
Salzburgo-Milan, las calificaciones de CM: Cisse, estratosférico. ¡Qué triplete! Jashari se levanta, Hutchinson sorprende. Bien Tomori
NOTAS DEL SALZBURGO
Zawieschitzky;
Drexler,
Boma,
Zabransky 5. Noche para olvidar: los delanteros del Milan llegan como trenes. No tiene especial culpa en los goles encajados.
Schmid 4,5: acaba el partido con un dolor de cabeza increíble: Hutchinson lo marea con amagos, bicicletas y regates en espacios reducidos.
Barry 5,5: empieza bien, intentando atacar los espacios, pero acaba superado por los centrocampistas del Milan.
Mazurek 5,5: es sin duda el joven con más talento de los austríacos. Lo intenta con disparos desde lejos, pero sin grandes resultados.
Baidoo 5: actuación discreta de uno de los jugadores más importantes de la plantilla. (desde el 60' Vertessen 5: apenas aparece)
Kitano 5: apenas aparece en ataque; puede y debe hacer más. (desde el 60'Diakite 5,5: no tiene incidencia)
Lindstrom 5,5: el ex del Napoli empieza bien, pero se va diluyendo con el paso de los minutos (desde el 75' Redzic s. c.)
Tabakovic 5: el verdugo de Italia era la principal amenaza, pero nunca apareció. (desde el 75' Camara s. c.)
Entr. Röhl 5: noche para olvidar.
NOTAS DEL AC MILAN
Maignan 6: partido de trámite para el capitán del Milan. El Salzburgo nunca dispara a puerta con peligro y solo se ensucia los guantes en un par de salidas.
Tomori 6,5: de apartado a recurso útil: la extraña trayectoria del defensa inglés. Llega a Salzburgo en un gran estado físico y firma una actuación muy sólida. (desde el 67' Terracciano 5: la única nota negativa de una noche perfecta: ve la tarjeta roja por una falta con la que corta una clara ocasión de gol. Amorim se enfurece en el banquillo)
De Winter 6,5: se anticipa a Tabakovic y mantiene la concentración hasta el último segundo, lo que aporta una gran seguridad a toda la defensa.
Pavlovic 6,5: el gran ex del partido celebra de la mejor manera la renovación de su contrato: es una auténtica roca contra la que se estrellan todos los intentos ofensivos del Salzburgo. (desde el 80' Diawara s. c.)
Hutchinson 7: despedaza la defensa del Salzburgo con sus cambios de ritmo. Da una asistencia deliciosa con su pierna menos hábil para el primer gol de Cisse. Devastador en el uno contra uno, los rivales no consiguen encontrar la manera de frenarlo.
Jashari 7: por fin vuelve a verse al jugador que convenció al Milan para invertir tanto en él. Organiza el juego con calidad y buena intensidad. Destaca en la asistencia para el gol del 0-4 de Ramos, después de recuperar el balón al borde del área rival.
Rabiot 7: da una lección de fútbol como un auténtico profesor: abre el juego a derecha e izquierda con precisión y, en uno de esos cambios de orientación, Cisse marca el 0-2. Un auténtico martillo. (desde el 60' Modric 6: administra el juego y la posesión del balón en la última media hora)
Bartesaghi 6,5: una respuesta importante del joven canterano del Milan, que suma una buena asistencia y se muestra aplicado y atento tanto en ataque como en defensa.
Loftus-Cheek 6,5: recupera un par de balones importantes que demuestran que saltó al campo con la concentración y la motivación adecuadas.
Cisse 8: de cabeza, con la derecha y anticipándose al rival: Cissè marca de todas las maneras y consigue el primer triplete de su carrera. En Europa. Amorim ya no puede prescindir de un talento tan valioso. (desde el 60' Pulisic 6: una buena media hora para seguir sumando minutos)
Camarda 6: pedirle que brille después de casi un año de baja sería demasiado: la nota reconoce el gran trabajo que hace para el equipo. (desde el 60' Ramos 6,5: se estrena como goleador en Europa con un gol fácil, sí, pero no carente de mérito)
Entr. Amorim 7: una noche perfecta para el técnico portugués, que obtiene respuestas muy importantes y una victoria amplia, convincente y valiosa.
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