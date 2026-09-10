¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport

Traducido por

¿Salvó la «influencia de Marruecos» a Infantino? Los rivales cambian el plan de la destitución al «recorte de uñas»

FEATURES
Marruecos
World Cup
Marruecos

Marruecos, la clave en las elecciones de la FIFA

Hace apenas tres semanas, derrocar a Gianni Infantino del trono de la FIFA era solo cuestión de tiempo. Pero, tras las puertas cerradas de las reuniones en Rabat y Nyon, todos los cálculos se dieron la vuelta. El presidente que sus rivales creían acabado regresó para revelar una red de lealtades construida a lo largo de diez años, una red que algunos describieron como «imposible de romper» y que hoy le garantiza los votos suficientes para permanecer en el cargo.

Este giro dramático no le dejó al bando de la oposición europea más opción que cambiar el campo de batalla. Después de que el objetivo fuera derribar al hombre más poderoso del fútbol, la nueva meta se ha vuelto más realista y peligrosa: no derrocar a Infantino, sino recortarle las uñas a la propia presidencia y despojarla de sus poderes absolutos.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de «Kooora»

  • La creencia de que todo había terminado

    La agencia "Reuters" citó a una fuente del fútbol mundial conocedora de las discusiones secretas entre los altos cargos, que afirmó: "Hace tres semanas, pensaba que estaba acabado. Lo que no había comprendido era la solidez de las relaciones que había construido tras diez años en el poder, que son casi imposibles de romper".

    Infantino, de 56 años, había afrontado el mayor desafío de su carrera este año tras el fracaso de su polémica propuesta de vender una participación del 20% de las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, a inversores del sector privado.

    El plan, calificado de bomba, desató una ira desbordante, ya que la UEFA, la Confederación Asiática y la Concacaf lideraron una campaña para exigir un cambio en la dirección de la FIFA, y varias federaciones europeas retiraron su apoyo a su reelección, la última de ellas Francia el pasado jueves.

    Y aunque el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, describió lo ocurrido como una "serie de acontecimientos lamentables y bochornosos", anunció su pleno respaldo a Infantino tras la reunión de crisis en Rabat, en una clara señal de que la crisis inmediata había remitido.

    • Anuncios

  • El cálculo de los 211 votos: el dilema de Europa

    La verdadera fuerza de Infantino reside en el sistema electoral de la FIFA. En el congreso de la FIFA, cada una de las 211 federaciones nacionales dispone de un único voto de igual valor, lo que significa que derrocar al presidente exigiría una alianza global que superara con creces los 55 votos de los miembros de la UEFA.

    Y ahí radica el peligro de los cálculos para sus rivales, pues enfrentarse al presidente y perder podría reforzar su control en lugar de debilitarlo.

    Una fuente comenta: "Creo que el rumbo de las cosas ha cambiado. Se ha vuelto sumamente peligroso que la UEFA vaya a una votación y no gane".

  • No hay rival: Al-Khelaifi se retira

    Hasta ahora, no ha aparecido ningún rival capaz de reunir el apoyo mundial antes de las elecciones del próximo marzo, cuyo plazo límite para presentar candidaturas es el 18 de noviembre.

    Figuras destacadas del fútbol consideran que Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, es uno de los pocos capaces de formar la alianza continental necesaria para derrotar a Infantino, pero él se descartó por completo a través de su portavoz, quien afirmó que "no aspira, ni pretende, ni desea asumir la presidencia de la FIFA".

    En cuanto al otro nombre que circula, Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, aseguró que no se presentará sin garantías suficientes de victoria. La puerta sigue abierta a la aparición de un candidato africano o asiático sorpresa.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • La lealtad de los países pequeños: la baza de Marruecos

    Por el contrario, Infantino sigue contando con un sólido respaldo de los grandes bloques fuera de Europa. En Oceanía, Steve Lajel, presidente de la Federación de Nueva Caledonia, afirmó: "La mayoría de los presidentes de las federaciones de Oceanía han anunciado su apoyo al señor Infantino, y lo respaldaremos hasta el final. Cuando hacemos una promesa y somos leales a alguien, seguimos siéndolo hasta el final".

    El mismo ambiente predomina en África, donde la mayoría considera que la continuidad del apoyo se traducirá en un aumento de la financiación para el desarrollo. Marruecos, una de las federaciones más influyentes del continente, figura entre los partidarios públicos de Infantino, en medio de informaciones —desmentidas por la FIFA— sobre una promesa de albergar la final del Mundial de 2030 en Casablanca a cambio de mantener el apoyo africano, algo sobre lo que la Federación Marroquí no se ha pronunciado.

  • El plan alternativo: recortar las competencias del presidente

    Ante este panorama de bloqueo, algunos opositores han comenzado a estudiar un plan alternativo, que consiste en cambiar la propia estructura de gobierno de la FIFA en lugar de cambiar al presidente.

    Dos fuentes revelaron que los responsables estudian reducir los poderes concentrados en la presidencia y redistribuirlos en la secretaría general, además de reforzar el control sobre las grandes decisiones estratégicas y comerciales.

    El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, que retiró su confianza a Infantino al afirmar que «se ha roto la confianza otorgada al presidente de la FIFA», aseguró que la distribución del poder se ha convertido en parte del debate dentro de la UEFA.

    Diallo añadió: «El proyecto no puede ser puramente europeo, sino que debe reunir a todos los continentes. Nuestra misión ahora es garantizar el surgimiento de un programa y un candidato, y luego trabajar para asegurar su victoria».

    Las elecciones a la presidencia de la FIFA están previstas para el 18 de marzo de 2027 en la capital marroquí, Rabat, en una batalla que podría transformarse de un intento de derrocar a Infantino en una batalla para domarlo.

Africa Cup of Nations Qualification
Marruecos crest
Marruecos
MAR
Gabón crest
Gabón
GAB