Hace apenas tres semanas, derrocar a Gianni Infantino del trono de la FIFA era solo cuestión de tiempo. Pero, tras las puertas cerradas de las reuniones en Rabat y Nyon, todos los cálculos se dieron la vuelta. El presidente que sus rivales creían acabado regresó para revelar una red de lealtades construida a lo largo de diez años, una red que algunos describieron como «imposible de romper» y que hoy le garantiza los votos suficientes para permanecer en el cargo.

Este giro dramático no le dejó al bando de la oposición europea más opción que cambiar el campo de batalla. Después de que el objetivo fuera derribar al hombre más poderoso del fútbol, la nueva meta se ha vuelto más realista y peligrosa: no derrocar a Infantino, sino recortarle las uñas a la propia presidencia y despojarla de sus poderes absolutos.

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