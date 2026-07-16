«¡Sálvanos, aficionados de Cristiano Ronaldo!» - IShowSpeed le suplica a Lamine Yamal que lleve a España a la victoria contra Argentina y contra el archirrival de CR7, Lionel Messi, en la final del Mundial

IShowSpeed, fan de Ronaldo, pide a Yamal que detenga a Argentina en la final del 19 de julio para evitar un «desastre» para los seguidores de CR7.

Tras la eliminación de Portugal en octavos, el streamer, que ha seguido todos los partidos, ahora pone sus esperanzas en el joven talento para evitar que la leyenda argentina levante de nuevo el trofeo el 19 de julio.