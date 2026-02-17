Salón de la Fama: Andriy Shevchenko, el goleador ucraniano que iluminó Milán

Shevchenko nació en la Unión Soviética, o más exactamente, en Dvirkivscyna, un pueblo ucraniano situado a 100 kilómetros al este de Kiev. Una ciudad que, 50 años después del nacimiento de uno de sus mayores campeones, sería devastada por las bombas rusas de Putin.

Kiev era y sigue siendo la vida para Shevchenko. Empezó a dar patadas al balón en los pequeños parques entre los edificios soviéticos del régimen comunista cerca de su colegio, antes de perfeccionar su técnica en el Dinamo de Kiev bajo la atenta mirada de Valeriy Lobanovskyi.