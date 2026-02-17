Traducido por
Salón de la Fama: Andriy Shevchenko, el goleador ucraniano que iluminó Milán
- AFP
Hijo de Kiev
Shevchenko nació en la Unión Soviética, o más exactamente, en Dvirkivscyna, un pueblo ucraniano situado a 100 kilómetros al este de Kiev. Una ciudad que, 50 años después del nacimiento de uno de sus mayores campeones, sería devastada por las bombas rusas de Putin.
Kiev era y sigue siendo la vida para Shevchenko. Empezó a dar patadas al balón en los pequeños parques entre los edificios soviéticos del régimen comunista cerca de su colegio, antes de perfeccionar su técnica en el Dinamo de Kiev bajo la atenta mirada de Valeriy Lobanovskyi.
Superar obstáculos
Sin embargo, Shevchenko tuvo que luchar para poder entrar en la academia de un equipo profesional. Su padre, Nikolai, se oponía a la idea de que Andriy siguiera una carrera deportiva, ya que quería que su hijo siguiera sus pasos y se alistara en el ejército.
Además, la familia vivía en el lado opuesto de la ciudad al centro deportivo, y Shevchenko no logró impresionar lo suficiente durante una prueba a los 10 años como para ser admitido en una escuela deportiva especializada. Por aquella época se produjo el desastre nuclear de Chernóbil de 1986, que obligó a toda la familia Shevchenko a abandonar su hogar y trasladarse a la costa.
Dejando huella
Shevchenko fue finalmente descubierto por el Dynamo y, en 1989, formaba parte de un equipo que viajaría a Italia, nada menos, para participar en el famoso torneo Citta di Agropoli. El delantero de 13 años fue la estrella del espectáculo, ya que marcó 10 goles a lo largo de la competición, incluidos cinco en 20 minutos durante la final, y ganó el trofeo junto a Sergey Rebrov, con quien más tarde formaría una devastadora pareja de delanteros que ayudó al Dynamo a conseguir cinco títulos de liga y tres Copas de Ucrania, así como a llegar a las semifinales de la Liga de Campeones en 1999.
Un año más tarde, el Dinamo ganó la Copa Ian Rush celebrada en Gales, con Shevchenko de nuevo como máximo goleador, lo que le valió un par de botas de la leyenda del Liverpool como premio.
- AFP
Mentor legendario
Shevchenko parecía destinado a ser una estrella del futuro, pero su estilo de vida aún no era el de un profesional. Lobanovskyi, su mentor y la persona más importante de su vida, lo incorporó al equipo reserva del Dynamo y de inmediato comenzó a alejar a Shevchenko del tabaco. Lobanovskyi utilizó una dosis tan grande de nicotina que, aún hoy, con solo ver un cigarrillo, Shevchenko siente náuseas.
Shevchenko siente que le debe su carrera a Lobanovskyi, y años más tarde le mostró su agradecimiento al legendario entrenador cuando llevó por primera vez el trofeo de la Liga de Campeones que ganó con el Milan en 2003 a la tumba de su mentor en Baikove, seguido del Balón de Oro un año después.
- Getty Images
«Rey del Este»
El rigor, la dedicación y la experiencia que Lobanovskyi inculcó a Shevchenko resultarían fundamentales para la brillante carrera de un hombre que sería apodado «El rey del Este».
Sus sesiones de entrenamiento eran casi interminables, con horas y horas dedicadas a chutar el balón a la portería. Años más tarde, su compañero en el Milan, Gennaro Gattuso, dijo de Shevchenko: « ». «Nunca he visto a un futbolista capaz de acertar en la portería con un porcentaje tan alto».
Fue esa dedicación, combinada con su talento natural, lo que permitió a Shevchenko convertirse en el tercer ucraniano en ganar el Balón de Oro, siguiendo los pasos de Oleg Blochin en 1975 e Igor Belanov en 1986.
- Getty Images Entertainment
La leyenda de San Siro
En 322 partidos con el Milan, Shevchenko marcó 175 goles y ganó el Scudetto en 2004, un año después de ganar la Liga de Campeones tras imponerse en la tanda de penaltis al Juventus en la final disputada en Old Trafford. Sigue siendo el máximo goleador en la historia de los derbis milaneses, con 14 goles, y es tan venerado como Marco van Basten por los fieles seguidores rossoneri. Una auténtica leyenda y miembro del Salón de la Fama.
