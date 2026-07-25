Salma Paralluelo firma por cuatro años con el OL Lyonnes tras dejar el Barcelona

La campeona del Mundial se unirá a la pretemporada del Lyon el 27 de julio y será presentada cuatro días después. La delantera, que cerró su etapa en el Barcelona con dos goles en la final de la Liga de Campeones Femenina ante su nuevo equipo, aspira a impactar de inmediato en Francia. Se espera que sea clave en la ofensiva del Lyon, que busca títulos nacionales y europeos en la temporada 2026-27.