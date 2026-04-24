«Salir airoso»: James Trafford explica cómo afrontó una temporada «de altibajos» en el Manchester City, en la que perdió la titularidad ante Gianluigi Donnarumma

A pesar de jugar poco, Trafford ha mantenido una actitud profesional y se ha centrado en su crecimiento personal bajo la tutela de Guardiola. El joven guardameta reconoce que, aunque su decisión del verano no ha salido como esperaba, la experiencia ha sido clave para madurar.

Al analizar su mentalidad y las lecciones de este año de transición, Trafford declaró a la BBC: «Ha sido una temporada con altibajos; no he jugado mucho y en verano tuve que decidir.

«Todos pensamos que, al tomar decisiones, buscamos el mejor resultado, y claro, este no ha sido el mejor, pero he intentado mejorar cada día y mantener una actitud positiva, ser feliz.

Ha sido un año de gran aprendizaje, así que me concentré en no dejar que esto afectara mi felicidad. He trabajado duro cada día para mejorar y salir adelante».