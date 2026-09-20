La repentina especulación en torno al futuro de Madueke es una consecuencia directa de su papel secundario en el esquema actual de Arteta. A pesar de su evidente talento, ha sido suplente sin jugar en tres de los primeros cinco partidos del Arsenal en la Premier League esta temporada.

Su participación se ha limitado en gran medida a breves apariciones y a las competiciones coperas, lo que ha dificultado que encuentre ritmo. Incluso en la Champions League, se quedó en solo 18 minutos durante la victoria por 1-0 sobre el Napoli, lo que pone de relieve lo abajo que está actualmente en el orden de preferencia.

Las estadísticas del extremo también dibujan el perfil de un jugador que ha aportado cuando se ha recurrido a él, pero que no ha logrado consolidarse como titular fijo. A lo largo de su etapa en el norte de Londres, ha firmado 9 goles y 4 asistencias en 48 partidos con el Arsenal.