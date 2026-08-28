Según informa Sky , el centrocampista Hugo Larsson se encuentra actualmente en Londres para negociar un traspaso con dos equipos, y todo ello con el permiso del Eintracht. Uno de los dos clubes sería el Crystal Palace. Sin embargo, el SGE exigiría al menos 25 millones de euros por los servicios del sueco de 22 años.

Larsson había llegado hace tres años procedente del Malmö FF por nueve millones de euros, así que al Eintracht le espera una importante plusvalía por el traspaso. Al mismo tiempo, una salida inminente, aunque ya probable antes del verano, del internacional sueco en doce ocasiones supone naturalmente también la pérdida de un titular habitual.

Larsson se asentó en el destacado conjunto de Hesse poco después de su llegada, cuando apenas tenía 19 años, y en las tres últimas temporadas ha sido una pieza fija en el centro del campo del Eintracht. Sin embargo, su rendimiento también sufrió por el caos y la debilidad colectiva del Eintracht la temporada pasada, que para Larsson tuvo además consecuencias muy amargas a nivel personal.

La exclusión del Mundial conmociona a Larsson: "Destrozado"

De forma sorprendente, el seleccionador Graham Potter no convocó a la estrella del Eintracht para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. "Recibió una llamada diciéndole que no iba a estar, y Hugo está completamente destrozado. Había estado todo el tiempo, pero ahora no estará", dijo a mediados de mayo una persona del entorno del jugador en declaraciones a Fotbollskanalen.

Eso sí, ahora aparentemente Larsson tiene ante sí el próximo gran paso en su carrera, que el jugador de 22 años también podría rentabilizar económicamente en la Premier League. En el SGE estaría ganando actualmente 1,9 millones al año, y en la Premier League ahora le espera una cifra muy superior.

El SGE también podría mostrarse abierto a una venta de Larsson porque en verano ya fueron incorporados dos nuevos jugadores para la zona central: Noel Aseko (por 12 millones de euros desde el Bayern) y Raphael Onyedika (por 9 millones de euros desde el Club Brujas).

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El Eintracht Frankfurt se mueve en una gran obra en marcha

Distinta es todavía la situación en la planificación de la plantilla del conjunto de Hesse en lo que respecta a la defensa central. Allí, todo apunta a que Arthur Theate se despedirá rumbo a la Serie A y al Bolonia, inicialmente en calidad de cedido, aunque con una opción de compra posterior de 15 millones de euros.

Pero también aquí se perfila ahora la próxima operación del Eintracht tras el espectacular fichaje de Noah Atubolu como nuevo número uno procedente del Friburgo. Según informa Sky, el conjunto de Hesse ha llegado a un acuerdo con el Stade Rennes para el traspaso de Lilian Brassier. El defensa de 26 años debería llegar a la metrópoli de Hesse por 8,5 millones de euros, y con bonus el importe del traspaso aún podría elevarse hasta los diez millones de euros.

Brassier había llegado apenas el pasado verano procedente del Brest por doce millones de euros y, tras un inicio de temporada lento por una lesión de tobillo, se consolidó como una pieza fija en la defensa central. En el SGE formará previsiblemente la pareja titular junto al capitán Robin Koch. Además de Koch, el técnico Adi Hütter solo cuenta actualmente con otros dos centrales, Nnamdi Collins y Otavio, y Collins sigue aquejado de problemas de espalda.

Sin embargo, Brassier no es en absoluto una opción para el arranque de la Bundesliga contra los Eisernen.