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FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traducido por

Salida accidentada: el enigma de la víctima de Yamal inquieta al Barcelona

FEATURES
R. Bardghji
L. Yamal
Barcelona
Primera División
Marsella
Suecia
España

Con la entrada en el último mes del mercado de fichajes, el Barcelona todavía tiene mucho trabajo por delante en lo relativo al capítulo de las salidas. 

Hay varios jugadores a los que se debe encontrar un nuevo destino durante las próximas semanas, y el caso del sueco Roony Bardghji es uno de los más peculiares.

El diario "Sport" señaló que el extremo sueco cuenta con un gran interés de varios clubes, pero el Barcelona no ha dado hasta ahora la luz verde para aceptar ninguna de las numerosas ofertas que le han llegado. 

Por ello, la operación de salida de Bardghji sigue estancada, aunque el club espera dar un último empujón al asunto tras el regreso del equipo de su concentración en Inglaterra, mediante la consecución de un acuerdo con el entorno del jugador sobre los detalles de su marcha.

La prioridad del Barcelona pasa por vender al jugador reservándose una opción de recompra en el futuro, mientras que Bardghji prefiere salir en calidad de cedido, con la esperanza de regresar al equipo la próxima temporada.

El Barcelona había comunicado a Bardghji tras el final de la temporada que tenía libertad para elegir su nuevo destino, después de dejarle claro que sus opciones de participar en el nuevo proyecto serían limitadas.

Los fichajes del club este verano vinieron a confirmarlo, tras incorporar a 3 jugadores en la posición de extremo con las llegadas de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Bicho.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Marsella, principal interesado en el fichaje de Bardghji

    Bardají, que ha sufrido la falta de minutos por jugar en la misma posición que su brillante compañero Lamine Yamal, dispone de varias opciones para continuar su carrera, pero en los últimos días el Marsella ha destacado como uno de los principales interesados en su fichaje.

    También se han interesado por su situación clubes como el Oporto, el Ajax y el Brighton, además de varios equipos de la Premier League, aunque el jugador sueco prefiere elegir un proyecto que le garantice ser titular por encima de cualquier otra consideración.

    En España, asimismo, varios clubes han mostrado su interés en hacerse con sus servicios en calidad de cedido, y el jugador tampoco se opone a dar prioridad a un club que dispute competiciones europeas.

    Lo más probable es que se celebre una reunión con el jugador durante la próxima semana para estudiar su situación y comenzar a tomar las decisiones finales sobre su futuro.

    El Barcelona valora a Bardají en más de 15 millones de euros y cree que puede cerrar una venta importante que beneficie a todas las partes. Sin embargo, el club considera que el paso decisivo debe darlo el propio jugador, tomando una decisión definitiva de marcharse.

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  • Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Barcelona confía plenamente en las cualidades de Bardají

    El propio Bardghji había reconocido que necesitaba más minutos de juego y que esperaba algo mucho mejor que la temporada pasada.

    Era consciente desde el principio de que llegaba para ser el suplente del talentoso Lamine Yamal, pero encontró un espacio muy limitado para participar durante la fase decisiva de la temporada, lo que provocó que quedara relegado, hasta el punto de terminar excluido de la lista final de la selección de Suecia que participará en la Copa del Mundo.

    A pesar de todo ello, el Barcelona sigue confiando plenamente en las cualidades de Bardghji y cree que puede convertirse en un jugador importante en el futuro. Por este motivo, el club prefiere cerrar un traspaso que incluya una cláusula que le permita recomprar al jugador más adelante, para mantener el control sobre su futuro deportivo.

    En la actualidad, parece que el extremo sueco está más cerca de abandonar el Barcelona, aunque la forma de su salida todavía está por decidirse.

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