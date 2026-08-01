Salida accidentada: el enigma de la víctima de Yamal inquieta al Barcelona

Con la entrada en el último mes del mercado de fichajes, el Barcelona todavía tiene mucho trabajo por delante en lo relativo al capítulo de las salidas.

Hay varios jugadores a los que se debe encontrar un nuevo destino durante las próximas semanas, y el caso del sueco Roony Bardghji es uno de los más peculiares.

El diario "Sport" señaló que el extremo sueco cuenta con un gran interés de varios clubes, pero el Barcelona no ha dado hasta ahora la luz verde para aceptar ninguna de las numerosas ofertas que le han llegado.

Por ello, la operación de salida de Bardghji sigue estancada, aunque el club espera dar un último empujón al asunto tras el regreso del equipo de su concentración en Inglaterra, mediante la consecución de un acuerdo con el entorno del jugador sobre los detalles de su marcha.

La prioridad del Barcelona pasa por vender al jugador reservándose una opción de recompra en el futuro, mientras que Bardghji prefiere salir en calidad de cedido, con la esperanza de regresar al equipo la próxima temporada.

El Barcelona había comunicado a Bardghji tras el final de la temporada que tenía libertad para elegir su nuevo destino, después de dejarle claro que sus opciones de participar en el nuevo proyecto serían limitadas.

Los fichajes del club este verano vinieron a confirmarlo, tras incorporar a 3 jugadores en la posición de extremo con las llegadas de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Bicho.