«Salid a competir»: Gio Reyna y Brenden Aaronson aguardan su chance, mientras el equipo de Mauricio Pochettino busca mantener la racha ante una Turquía en apuros. Cinco claves para el último partido de la fase de grupos del Mundial de la selección estadounidense

El último partido de la fase de grupos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Turquía presenta muchas complejidades. Afortunadamente para los estadounidenses, una de esas complejidades no estará en juego: ya ganaron el grupo y pueden pensar en las eliminatorias. Se ganaron ese derecho en los dos primeros partidos.

Esto plantea una pregunta clave para Mauricio Pochettino: ¿con cuánta seriedad afrontará Estados Unidos el partido?

La respuesta es clara: con seriedad y con inteligencia. Con el primer puesto ya asegurado y sin consecuencias reales para ninguno de los dos equipos el jueves, Pochettino puede rotar con cautela pero con propósito. Quiere seguir ganando: por su equipo, por mantener el impulso y por un público estadounidense que empieza a creer en este grupo.

«Mi respuesta es asegurarme de que el equipo que salga mañana al campo quiera comerse el césped aquí, en el SoFi Stadium, y jugar como si fuera la final del Mundial», declaró Pochettino el jueves. «¿Que cómo? Tenemos que encontrar la manera de llegar mañana y dotar al equipo de las mejores herramientas para salir al campo y competir».

¿Cómo se traduce eso en la práctica? GOAL analiza cinco claves para el enfrentamiento de la selección estadounidense contra Turquía...