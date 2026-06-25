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Ryan Tolmich

Traducido por

«Salid a competir»: Gio Reyna y Brenden Aaronson aguardan su chance, mientras el equipo de Mauricio Pochettino busca mantener la racha ante una Turquía en apuros. Cinco claves para el último partido de la fase de grupos del Mundial de la selección estadounidense

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Analysis
Turquía vs USA
Turquía
USA
World Cup

Estados Unidos ya tiene su plaza en la fase eliminatoria, pero primero debe enfrentar a un equipo en mala racha pero motivado.

El último partido de la fase de grupos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Turquía presenta muchas complejidades. Afortunadamente para los estadounidenses, una de esas complejidades no estará en juego: ya ganaron el grupo y pueden pensar en las eliminatorias. Se ganaron ese derecho en los dos primeros partidos.

Esto plantea una pregunta clave para Mauricio Pochettino: ¿con cuánta seriedad afrontará Estados Unidos el partido?

La respuesta es clara: con seriedad y con inteligencia. Con el primer puesto ya asegurado y sin consecuencias reales para ninguno de los dos equipos el jueves, Pochettino puede rotar con cautela pero con propósito. Quiere seguir ganando: por su equipo, por mantener el impulso y por un público estadounidense que empieza a creer en este grupo.

«Mi respuesta es asegurarme de que el equipo que salga mañana al campo quiera comerse el césped aquí, en el SoFi Stadium, y jugar como si fuera la final del Mundial», declaró Pochettino el jueves. «¿Que cómo? Tenemos que encontrar la manera de llegar mañana y dotar al equipo de las mejores herramientas para salir al campo y competir».

¿Cómo se traduce eso en la práctica? GOAL analiza cinco claves para el enfrentamiento de la selección estadounidense contra Turquía...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La situación de la tarjeta amarilla

    De cara al próximo partido, cuatro jugadores clave de la selección masculina de Estados Unidos están en riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

    Tyler Adams es el eje del centro del campo, Chris Richards el central titular, Antonee Robinson un arma en la banda izquierda y Folarin Balogun, en la delantera, la revelación del equipo este verano. Todos vieron amarilla en los dos primeros partidos, así que una más les excluiría de los octavos de final.

    «Claro que quiero jugar todos los partidos, incluso cada minuto, pero entiendo que pueden pasar cosas que escapan a mi control», dijo Richards el jueves. «No sé quiénes jugarán mañana, pero, si estoy en el campo, haré todo lo posible por evitar la amarilla.

    «En definitiva, no estoy seguro de si el entrenador arriesgará al alinearnos, así que es una situación muy complicada».

    Sin embargo, los cuatro son prácticamente insustituibles, así que no conviene arriesgarlos. Por ello, se espera un once de Estados Unidos con varias rotaciones, con al menos cuatro cambios por precaución.

    «La respuesta es sencilla: no conviene arriesgar a los que ya tienen amarilla y mejor no alinearlos desde el principio», sentenció Pochettino.

    • Anuncios
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Seguirá Freese bajo los palos?

    Se esperan rotaciones: no hay por qué arriesgar a los titulares en un partido que no aporta nada a EE. UU. ¿Qué gana Matt Freese si mantiene la portería?

    Su ascenso al once inició, casualidad o no, frente a Turquía el verano pasado. Ahora, poco más de un año después, acumula 17 partidos internacionales, dos de ellos en el torneo actual. Tiene experiencia, pero, en perspectiva, Freese sigue siendo novato en el fútbol internacional.

    Aun así, sería justo dar minutos a los otros dos porteros. Matt Turner los merece por su actitud y su nivel en la MLS, mientras que para Chris Brady, el único del trío que aún no ha jugado un Mundial, sería un sueño.

    Sin embargo, ahora no es momento para gestos sentimentales: si Pochettino considera que Freese necesita rodaje para la fase eliminatoria, lo lógico es que el portero del NYCFC juegue su tercer partido seguido.

    «Es decisión del entrenador, obviamente», declaró Freese esta semana. «Aquí tenemos a 26 jugadores que quieren jugar y que están preparados para hacerlo, y que se esfuerzan al máximo cada día en los entrenamientos. Nosotros, como grupo, tenemos plena confianza en los 26, así que simplemente estamos centrados en seguir preparándonos, trabajar duro en los entrenamientos y estar listos para lo que venga».

  • turkeyGetty Images

    ¿Qué pasa con Turquía?

    Turquía realizó 62 tiros en sus dos primeros partidos del Mundial, más que cualquier otro equipo. Trece fueron a puerta, pero no marcó ninguno y quedó eliminado.

    Está claro que Turquía sabe jugar y crear ocasiones, sobre todo gracias a sus mediocampistas estrella, Arda Güler y Kenan Yıldız. Simplemente no han sido capaces de materializar ninguna de esas ocasiones. Sin embargo, el jueves es un nuevo día para ellos. ¿Podría ser diferente?

    Todo depende de cómo se presente Turquía: ¿cerrará el torneo con una sonrisa, probando que los dos primeros partidos fueron un accidente, o se limitará a cumplir el trámite con la moral por los suelos?

    «Es un partido del Mundial», dijo Pochettino. «Cuando defiendes tu camiseta, tu bandera y tu cultura, siempre es una cuestión de orgullo. No tengo ninguna duda de que la selección turca será competitiva mañana. Tienen buenos jugadores. Están eliminados, pero creo que será un partido difícil; no pensamos que vaya a ser fácil».

    En gran medida, Turquía marcará el tono del partido. ¿Será un duelo intenso y físico o solo un trámite? Los Ay-Yıldızlılar serán clave para definir la intensidad.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Los creadores de oportunidades

    Yildiz y Guler son espectaculares. A pesar de los resultados, estos dos centrocampistas son de los mejores jóvenes del mundo. Tienen un futuro muy prometedor y ya se consolidan como algunos de los mediocampistas ofensivos más peligrosos del fútbol.

    ¿Qué harán el jueves?

    Con Pulisic lesionado, su presencia el jueves es dudosa. Weston McKennie y Malik Tillman podrían descansar tras liderar el centro del campo en los dos primeros partidos, mientras que Sergino Dest ha sido un dolor de cabeza para las defensas como extremo.

    De todos modos, Estados Unidos podría recurrir a Gio Reyna, Alex Zendejas o Brenden Aaronson como “10”, mientras que Tim Weah podría entrar en el once como extremo.

    Romper la defensa de Turquía no será fácil: ha recibido tres goles, pero todos contra el curso del partido. Será interesante ver cómo crea ocasiones Estados Unidos, sea quien sea el once.

    «Mañana debemos darlo todo», afirmó Pochettino. «No tengo duda de que el equipo que salga al campo lo hará».

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian y Cristian

    Christian Pulisic declaró este miércoles que está disponible para jugar si se le necesita, tras perderse el partido contra Australia. Pochettino no descartó su participación y valorará si sale de titular o entra en la segunda parte.

    «Pulisic está en contacto con los médicos», explicó. «Está disponible; ahora debemos decidir si juega de inicio o entra en la segunda parte».

    La otra duda es Cristian Roldán, quien podría ocupar un lugar en el centro del campo si está en forma; sin embargo, el centrocampista ha estado en observación diaria toda la semana y el martes no se entrenó con el grupo.

    “Mañana evaluaremos a Roldán para ver si está disponible”, añadió. “Tiene un pequeño problema en el cuádriceps, pero evoluciona bien. Si no llega para este partido, esperamos que esté listo la próxima semana”.

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