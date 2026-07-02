¡Salen a la luz nuevas y extrañas acusaciones! ¿Las estrellas de la DFB no confían en el cuerpo técnico de Julian Nagelsmann?

La frustración fue tal que el capitán Joshua Kimmich y otros jugadores no identificados trajeron en avión a un prestigioso fisioterapeuta externo para que les atendiera en la concentración del Mundial.

Según Sky, se trataba del Dr. Jürgen Siegele, director general y fundador del centro de terapia y rehabilitación Bottwartal, en Großbottwar (cerca de Stuttgart), quien atendió a una decena de jugadores de la DFB en una sala cercana al hotel del equipo.