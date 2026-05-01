Sale a la luz una anécdota curiosa sobre Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich

Olise jugó un breve periodo en la cantera del Arsenal antes de fichar por el Chelsea, donde permaneció siete años. A los catorce, el Chelsea lo dejó marchar y pasó directamente al Manchester City, aunque solo permaneció allí un año.

A los 15 años llegó al Reading y, en menos de dos, debutó con el primer equipo. «¿Por qué acabó en el Reading tras pasar por esos clubes de primera línea?», se pregunta aún su mentor, Bowen. «Quizá esos clubes vieron su confianza como un punto negativo y pensaron que debería ser más modesto».

Con Bowen, Olise se hizo imprescindible en el Reading y en 2021 fichó por el Crystal Palace, donde se consolidó en la Premier League. En 2024 el Bayern pagó 53 millones de euros por el internacional francés, inversión ya amortizada. En el campeón alemán se ha erigido como uno de los mayores talentos del fútbol mundial. Recientemente brilló en el duelo estelar contra el París Saint-Germain, que acabó 5-4 a favor de los franceses. Con 24 años, esta temporada lleva 20 goles y 29 asistencias en 47 partidos.