El Everton ha oficializado el fichaje de Norgaard procedente del Arsenal en un traspaso permanente valorado en 7 millones de libras. El centrocampista defensivo de 32 años ha firmado un contrato de dos años en Goodison Park, poniendo fin a su breve pero exitosa etapa en el norte de Londres.

El internacional danés llegó al Emirates Stadium el verano pasado procedente del Brentford, rival londinense, en un acuerdo inicial de 10 millones de libras. Sin embargo, pese al éxito del equipo en las competiciones nacionales, le costó hacerse con minutos de manera regular en el primer equipo con Arteta, lo que provocó una rápida salida.

Asegurar la incorporación de una presencia contrastada en el centro del campo era una prioridad clave para el entrenador del Everton, David Moyes, de cara a la nueva temporada. La llegada de Norgaard le convierte en el cuarto fichaje oficial del club en un ajetreado mercado de verano.







