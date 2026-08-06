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¡Sale a la luz el consejo SECRETO de Mikel Arteta sobre la salida del Arsenal por 7 millones de libras!
Norgaard completa su traspaso permanente al Everton
El Everton ha oficializado el fichaje de Norgaard procedente del Arsenal en un traspaso permanente valorado en 7 millones de libras. El centrocampista defensivo de 32 años ha firmado un contrato de dos años en Goodison Park, poniendo fin a su breve pero exitosa etapa en el norte de Londres.
El internacional danés llegó al Emirates Stadium el verano pasado procedente del Brentford, rival londinense, en un acuerdo inicial de 10 millones de libras. Sin embargo, pese al éxito del equipo en las competiciones nacionales, le costó hacerse con minutos de manera regular en el primer equipo con Arteta, lo que provocó una rápida salida.
Asegurar la incorporación de una presencia contrastada en el centro del campo era una prioridad clave para el entrenador del Everton, David Moyes, de cara a la nueva temporada. La llegada de Norgaard le convierte en el cuarto fichaje oficial del club en un ajetreado mercado de verano.
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Arteta anima a ir a Goodison Park
Aunque dejar al vigente campeón de la Premier League después de solo 12 meses podría parecer una decisión difícil, Norgaard reveló que Arteta le animó activamente a dar el paso. El técnico español disfrutó de una etapa muy exitosa en Merseyside a las órdenes de Moyes durante su propia carrera como jugador.
«Hablé bastante con él sobre el posible traspaso en aquel momento y solo tenía cosas positivas que decir sobre el Everton y también sobre David Moyes», explicó Norgaard en su presentación oficial.
«Jugó a sus órdenes durante mucho tiempo y toda la experiencia que tuvo como jugador del Everton me dio la sensación de que pasó una etapa fantástica aquí y de que realmente también rindió a un gran nivel como jugador con Moyes en el Everton. Ojalá pueda tener la misma sensación que él tuvo como jugador del Everton».
Sensaciones encontradas pese a la gloria en la Premier League
Norgaard acaba dejando el Emirates Stadium con sentimientos comprensiblemente encontrados. Aunque el veterano disfrutó mucho siendo una pieza crucial de una plantilla histórica que conquistó con orgullo el título de la Premier League, enseguida reconoció la innegable necesidad de jugar con más frecuencia. El danés disputó un total de 20 partidos en todas las competiciones durante la pasada campaña, con solo siete de esas apariciones en la máxima categoría.
«Sentía que al llegar a este verano necesitaba otro cambio, necesitaba tener un papel más importante en lo futbolístico», admitió. «Cuando hablé con David Moyes y escuché todo el proyecto, me interesó mucho. Venir aquí y ver a todo el mundo no hace más que reforzar esa sensación. Tengo muchas ganas de empezar».
- AFP
Un mejor jugador tras su etapa en el Arsenal
A pesar de su frustrante falta de minutos en competición, el excapitán del Brentford insiste con firmeza en que su única temporada en el Arsenal mejoró de forma significativa su juego en general. Deja el norte de Londres armado con una experiencia inestimable tras entrenarse cada día junto a algunos de los mejores talentos del mundo.
«Acumular experiencia en la Champions League y disputar recorridos más largos en las copas fue una experiencia increíble», afirmó Norgaard. «Sin duda siento que soy mejor jugador que cuando llegué al Arsenal».
El internacional danés buscará ahora tener un impacto inmediato y duradero en el Everton. Sigue de cerca a Hayden Hackney, Tyrique George y Merlin Rohl al cruzar las puertas de Goodison Park, mientras el ambicioso Everton intensifica sus amplios preparativos para la próxima campaña.
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