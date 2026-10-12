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«Saldremos de esta»: Michael Carrick está plenamente convencido de que la plantilla del Manchester United superará la mala racha
Carrick mantiene la confianza pese a los malos resultados
El entrenador del Manchester United, Carrick, ha descrito la situación actual del club como un periodo «más complicado y difícil de superar», pero mantiene firme su convicción de que la plantilla saldrá del bache. El Manchester United ha tenido un comienzo de temporada frustrante, con solo dos victorias en sus ocho primeros partidos entre todas las competiciones. Tras las recientes derrotas ante sus rivales locales, el Manchester City y el Brighton, al equipo le ha costado coger impulso y ha encadenado empates ante el Fulham y el Tottenham Hotspur.
En vísperas del decisivo partido de Champions League del martes contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Carrick se mostró realista sobre la situación del equipo, pero defendió su visión a largo plazo. «Por supuesto, esperábamos mucho más [esta temporada], contábamos con mucho más, pero estamos donde estamos», explicó el lunes en rueda de prensa.
«Sabía que llegaría un periodo en el que las cosas se pondrían un poco más complicadas, en el que costaría un poco más salir adelante. Es parte del proceso. El fútbol y la construcción de un proyecto requieren tiempo. Hay que superar obstáculos», dijo, según recoge ESPN. El entrenador centra ahora su atención en Europa, donde la goleada por 4-0 ante el Sabah en la primera jornada ha sido una de las pocas alegrías de una campaña que, por lo demás, no ha cumplido las expectativas del club de Manchester.
- Getty Images Sport
Desafiando el relato del desastre en Old Trafford
La presión sobre Carrick va en aumento: el Manchester United ocupa actualmente el 13.º puesto en la Premier League tras lograr una sola victoria en sus primeros seis partidos de competición nacional. Pese al ruido exterior y a la crisis que se percibe en torno al club, el entrenador está decidido a mantener un ambiente positivo en el vestuario.
«Entiendo que, cuando las cosas no van demasiado bien, hay mucho revuelo y una sensación generalizada de que “es un desastre, todo está mal y hay que cambiarlo todo”. En cierto modo lo entiendo, pero esa no es nuestra mentalidad y, desde luego, no es la mía. A veces me gusta esta parte: cuando las cosas van en tu contra, ves quién está de verdad ahí, dentro del grupo, de la plantilla y del club, y quién quiere estar aquí a largo plazo. La afición lo desea con todas sus fuerzas y tenemos que darle algo. Hay que afrontar los desafíos para llegar adonde quieres estar. Creo plenamente que saldremos de esta», añadió el técnico del United.
Gestionar el peso de las expectativas
El nombramiento definitivo de Carrick llegó tras una etapa muy exitosa como técnico interino en la segunda mitad de la temporada 2025-26. Sustituyó a Ruben Amorim y revitalizó a un equipo que atravesaba dificultades, al que acabó guiando hasta el tercer puesto de la Premier League para asegurar su regreso a la Champions League.
«Depende de cómo definas la presión», señaló el entrenador del Manchester United. «Sabemos lo que queremos y lo que somos capaces de hacer como equipo. Queremos formar parte de algo que tenga éxito, y eso no tiene nada de negativo. Habrá momentos en los que las cosas se pongan un poco difíciles, pero para llegar a algún sitio, para hacer algo bueno, algo grande, hay que ser capaz de hacer algo difícil y superarlo».
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Identificar los márgenes de error
El reciente empate 1-1 ante un Tottenham en apuros en Old Trafford fue un doloroso recordatorio de las debilidades actuales del equipo. Pese a que el Tottenham jugó con diez hombres en el tramo final del partido, el United no logró conservar su ventaja y encajó un desmoralizador gol del empate en el minuto 92.
«Todo se decide por pequeños detalles», concluyó Carrick. «Los tres últimos goles que hemos encajado en liga eran evitables. Son diferencias mínimas. Pero tengo plena confianza en los chicos: podemos ganar partidos, y muchos».
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