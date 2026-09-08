Salarios del Milan 2026-2027: Gonçalo Ramos, el mejor pagado; Chukwueze como Pulisic, Loftus-Cheek más que Rabiot. 500.000 para Cissé

En la temporada 2025/26 el AC Milan asumía, según las estimaciones publicadas por Calcio e Finanza, unos 55,7 millones de euros netos y menos de 100 millones de euros brutos por los salarios de los futbolistas de la plantilla.

En 2026/27 la masa salarial neta sube a 64,8 millones, con un incremento de unos 9,1 millones de euros, equivalente al 16,3%.





En cuanto al coste bruto, el total alcanza los 103,14 millones de euros. El AC Milan vuelve así a superar la barrera de los 100 millones y se acerca al Napoli, tercero en la clasificación de la Serie A con unos 109,2 millones.



