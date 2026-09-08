Aumenta la masa salarial del AC Milan para la temporada 2026-27. Como informa Calcio e Finanza, el club milanista afronta para los 27 futbolistas presentes en la plantilla salarios por un total de 64,8 millones de euros netos, equivalentes a unos 103,14 millones de euros brutos. El AC Milan ocupa la cuarta posición en la clasificación salarial de la Serie A, por detrás de Inter, Juventus y Napoli.
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Salarios del Milan 2026-2027: Gonçalo Ramos, el mejor pagado; Chukwueze como Pulisic, Loftus-Cheek más que Rabiot. 500.000 para Cissé
El Milan se acerca al Napoli
En la temporada 2025/26 el AC Milan asumía, según las estimaciones publicadas por Calcio e Finanza, unos 55,7 millones de euros netos y menos de 100 millones de euros brutos por los salarios de los futbolistas de la plantilla.
En 2026/27 la masa salarial neta sube a 64,8 millones, con un incremento de unos 9,1 millones de euros, equivalente al 16,3%.
En cuanto al coste bruto, el total alcanza los 103,14 millones de euros. El AC Milan vuelve así a superar la barrera de los 100 millones y se acerca al Napoli, tercero en la clasificación de la Serie A con unos 109,2 millones.
Ramos, el mejor pagado; para Cissé, un salario de 500 mil euros
En primer lugar entre los jugadores mejor pagados del Milan están Maignan, Gila y Gonçalo Ramos, que ganan 5 millones de euros netos por temporada. Les siguen Chukwueze y Pulisic con 4 millones. Cierran la lista Cissé (500 mil), Comotto (300 mil) y Torriani (300 mil).
TODOS LOS SALARIOS
Gonçalo Ramos: 5 millones de euros;
Mike Maignan: 5 millones;
Mario Gila: 5 millones;
Samuel Chukwueze: 4 millones;
Christian Pulisic: 4 millones;
Ruben Loftus-Cheek: 4 millones;
Adrien Rabiot: 3,5 millones;
Luka Modrić: 3,5 millones;
Fikayo Tomori: 3,5 millones;
Alexis Saelemaekers: 3,5 millones;
Diego Moreira: 3 millones;
Ardon Jashari: 2,5 millones;
Pervis Estupiñán: 2,5 millones;
Matteo Gabbia: 2 millones;
Yunus Musah: 2 millones;
Omari Hutchinson: 1,8 millones;
Strahinja Pavlović: 1,7 millones;
Koni De Winter: 1,7 millones;
Warren Bondo: 1,5 millones;
Sankhoun Diawara: 1 millón;
Francesco Camarda: 800 mil euros;
Pietro Terracciano: 800 mil euros;
Filippo Terracciano: 800 mil euros;
Davide Bartesaghi: 600 mil euros;
Alphadjo Cissé: 500 mil euros;
Christian Comotto: 300 mil euros;
Lorenzo Torriani: 300 mil euros.
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