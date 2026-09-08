Salarios de la Juventus 2026-27: Yildiz, el mejor pagado; sube la masa salarial; Alajbegovic cobra menos que Gatti, la clasificación

La Juventus sigue aumentando su masa salarial. En la temporada 2026/27, según las estimaciones de Calcio e Finanza, el club turinés gastará 84,95 millones de euros netos, equivalentes a unos 145,52 millones brutos, con un crecimiento de más del 18% respecto a la temporada anterior.





Este dato sitúa a la Juventus en el segundo puesto de la Serie A en salarios, justo por detrás del Inter, que presenta una masa salarial bruta de 145,82 millones: apenas 300.000 euros más.





Kenan Yildiz lidera ahora la clasificación interna de salarios, con unos 6 millones netos por temporada. El turco ha visto crecer sensiblemente su sueldo respecto a los 1,5 millones de la temporada anterior, también tras la salida de Dusan Vlahovic, que en 2025/26 era en cambio el jugador mejor pagado de la plantilla con 12 millones netos. Por detrás de Yildiz están Kolo Muani con 5,5 millones, Bremer y Douglas Luiz con 5 millones y Koopmeiners con 4,5 millones.





En conjunto, los cinco jugadores mejor pagados absorben alrededor del 31% de toda la masa salarial neta de la Juventus. En cambio, son ocho los futbolistas que ganan al menos 4 millones netos por temporada, lo que confirma una plantilla con un coste salarial cada vez más elevado.