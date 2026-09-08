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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Salarios de la Juventus 2026-27: Yildiz, el mejor pagado; sube la masa salarial; Alajbegovic cobra menos que Gatti, la clasificación

Juventus
Serie A

Todos los salarios de la plantilla de la Juventus, del más alto al más bajo

La Juventus sigue aumentando su masa salarial. En la temporada 2026/27, según las estimaciones de Calcio e Finanza, el club turinés gastará 84,95 millones de euros netos, equivalentes a unos 145,52 millones brutos, con un crecimiento de más del 18% respecto a la temporada anterior.


Este dato sitúa a la Juventus en el segundo puesto de la Serie A en salarios, justo por detrás del Inter, que presenta una masa salarial bruta de 145,82 millones: apenas 300.000 euros más.


Kenan Yildiz lidera ahora la clasificación interna de salarios, con unos 6 millones netos por temporada. El turco ha visto crecer sensiblemente su sueldo respecto a los 1,5 millones de la temporada anterior, también tras la salida de Dusan Vlahovic, que en 2025/26 era en cambio el jugador mejor pagado de la plantilla con 12 millones netos. Por detrás de Yildiz están Kolo Muani con 5,5 millones, Bremer y Douglas Luiz con 5 millones y Koopmeiners con 4,5 millones.


En conjunto, los cinco jugadores mejor pagados absorben alrededor del 31% de toda la masa salarial neta de la Juventus. En cambio, son ocho los futbolistas que ganan al menos 4 millones netos por temporada, lo que confirma una plantilla con un coste salarial cada vez más elevado.

  • SALARIOS DE LA JUVENTUS 2026-27: LA CLASIFICACIÓN

    A continuación, los salarios netos estimados de los futbolistas de la Juventus para la temporada 2026/27, sin incluir bonus, según lo informado por Calcio e Finanza:


    Kenan Yildiz: 6 millones de euros;

    Randal Kolo Muani: 5,5 millones;

    Bremer: 5 millones;

    Douglas Luiz: 5 millones;

    Teun Koopmeiners: 4,5 millones;

    Nick Woltemade: 4,4 millones;

    Weston McKennie: 4 millones;

    Manuel Locatelli: 4 millones;

    Francisco Conceição: 3,8 millones;

    Nicolás González: 3,6 millones;

    Federico Gatti: 3,1 millones;

    Kerim Alajbegović: 3 millones;

    Pape Sarr: 3 millones;

    Zeki Çelik: 2,8 millones;

    Jhon Lucumí: 2,5 millones;

    Jérémie Boga: 2,5 millones;

    Edon Zhegrova: 2,5 millones;

    Guglielmo Vicario: 2,5 millones;

    Andrea Cambiaso: 2,4 millones;

    Pierre Kalulu: 2,4 millones;

    Lloyd Kelly: 2,4 millones;

    Khéphren Thuram: 2 millones;

    Daniele Rugani: 1,8 millones;

    Arkadiusz Milik: 1,75 millones;

    Kamil Grabara: 1,7 millones;

    Jeff Ekhator: 1,3 millones;

    Juan Cabal: 1,2 millones;

    Carlo Pinsoglio: 300 mil euros.



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