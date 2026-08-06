Salah y el viaje para recuperar el trono: un escenario histórico que devuelve al rey a la cima de Europa

Hay jugadores que se marchan en busca de dinero, y otros que se marchan en busca de un proyecto, pero en el caso de Mohamed Salah parece que la historia es completamente distinta, pues el faraón egipcio no necesitaba demostrar su valor económico, ni estaba obligado a convencer a nadie de que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, sino que necesitaba otra cosa: recuperar su trono.

Desde el momento de su llegada a Trebisonda, quedó claro que el fichaje superaba los límites de un traspaso tradicional. La ciudad entera salió a recibirlo, y la afición creó una escena excepcional difícil de repetir, como si el club no hubiera fichado a un futbolista, sino que hubiera recibido a un símbolo futbolístico mundial.

Este tipo de reconocimiento quizá no lo encuentre ningún jugador a los treinta y cuatro años, pero le ocurrió a la leyenda del Liverpool y primer capitán de Egipto.