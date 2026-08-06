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Salah y el viaje para recuperar el trono: un escenario histórico que devuelve al rey a la cima de Europa

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Liverpool
Egipto
Turquía
Inglaterra

Un fichaje que revela otras facetas

Hay jugadores que se marchan en busca de dinero, y otros que se marchan en busca de un proyecto, pero en el caso de Mohamed Salah parece que la historia es completamente distinta, pues el faraón egipcio no necesitaba demostrar su valor económico, ni estaba obligado a convencer a nadie de que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, sino que necesitaba otra cosa: recuperar su trono.

Desde el momento de su llegada a Trebisonda, quedó claro que el fichaje superaba los límites de un traspaso tradicional. La ciudad entera salió a recibirlo, y la afición creó una escena excepcional difícil de repetir, como si el club no hubiera fichado a un futbolista, sino que hubiera recibido a un símbolo futbolístico mundial.

Este tipo de reconocimiento quizá no lo encuentre ningún jugador a los treinta y cuatro años, pero le ocurrió a la leyenda del Liverpool y primer capitán de Egipto.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Más que una simple oferta económica

    No cabe duda de que el aspecto económico jugó un papel importante en la decisión, ya que resulta difícil ignorar el enorme contrato y los grandes ingresos por comercialización, pero reducir la operación únicamente al dinero parece una injusticia con la realidad.

    Lee también: No tiene una varita mágica: ¿por qué Al Ahly se decidió a fichar a Posecki?

    Salah y su representante comprendieron que la etapa actual exige un entorno diferente; un lugar que le brinde una confianza absoluta y lo presente de nuevo como una estrella principal, lejos de las presiones diarias que vivió en los últimos meses con el Liverpool.

    La temporada pasada, cada resultado negativo se convertía en una oportunidad para criticar a Salah, a pesar de que apenas unos meses antes había sido el mejor jugador de la Premier League y uno de los factores más importantes en la conquista del título de liga por parte del Liverpool.


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  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    La caída del rey, pero no el fin de la leyenda

    Hablar del final de Mohamed Salah como futbolista es algo poco convincente, porque lo que ocurrió en su última temporada con el Liverpool no fue un desplome futbolístico, sino más bien la consecuencia natural de un entorno en el que el jugador perdió el apoyo al que estaba acostumbrado.

    De ser un héroe que cargaba al equipo sobre sus hombros, a convertirse en un jugador al que muchos consideraban responsable de cada tropiezo, la imagen cambió con enorme rapidez.

    Y con el aumento de la presión mediática y de la afición, el rendimiento comenzó a bajar, no porque la calidad hubiera desaparecido, sino porque las circunstancias ya no ayudaban a que aflorara.

    Por eso considero que Salah no perdió su talento, sino que perdió el espacio que permite que ese talento se manifieste.

  • ¿Por qué eligió Trabzon?

    Salah podría haber elegido destinos más atractivos sobre el papel, ya fuera en la liga italiana o en la inglesa, e incluso quizá clubes más grandes dentro de Turquía, pero optó por el lugar que realmente le da lo que necesita.

    En Trebisonda, será la estrella número uno sin discusión, y contará con una afición que ve en él un proyecto histórico para el club, y no una simple incorporación más.

    Además, se alejará de las duras presiones que acompañan a la competición en los niveles más altos del fútbol europeo, sin perder por ello el espíritu de reto ni de competencia.

    Y si a eso le sumas la elevada oferta económica, resulta fácil entender por qué Salah se convenció de dar este paso, ya que se cumplieron todas las condiciones.

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    El viaje para recuperar el trono

    Este paso no parece el final de la carrera de Mohamed Salah, sino que podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en ella. Si logra recuperar su nivel y la confianza en sí mismo, no sería extraño que regresara de nuevo a uno de los clubes de primer nivel de Europa, aunque solo fuera por una temporada.

    Por ello, lo que hace Salah hoy no parece una huida de la cima, sino un intento inteligente de recuperar el camino hacia ella, porque los reyes a veces pueden tropezar, pero no pierden su capacidad de volver.

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