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¿Salah, Osimhen y Lukaku? El exjugador del Fenerbahçe: ¡No me creo lo que está pasando en Turquía!

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«Espero con muchas ganas jugar contra el Trabzonspor»

El eslovaco Filip Novák, que anteriormente jugó con el Trabzonspor y el Fenerbahçe, comentó sobre los grandes fichajes que se han producido recientemente en la Superliga turca.

El periodista italiano Gianluca Di Marzio realizó una entrevista con Novák, el lateral izquierdo de 36 años, en la que comentó sobre los últimos fichajes «mundiales» en la liga turca, expresando su asombro por la magnitud de los nombres que están llegando a la competición.

Este verano, Mohamed Salah y Fabinho se incorporaron al Trabzonspor, Romelu Lukaku al Fenerbahçe, Leão al Galatasaray, y Vlahović y Trossard al Beşiktaş.



  • Esta es la próxima estrella de la liga turca

    Novak, que no daba crédito, comentó: "No entiendo lo que está pasando. No sé por qué está llegando este gran número de estrellas a Turquía, pero creo que es algo ideal para la liga turca. Todos los partidos se venden por completo allí, y la afición es apasionada".

    El jugador eslovaco del Jablonec añadió: "Richarlison podría ser la próxima estrella. Hay conversaciones sobre su traspaso al Trabzonspor. ¡Hay muchos jugadores destacados! Estoy muy contento y espero con ansias jugar contra el Trabzonspor".

    Y precisó: "Soy uno de los mayores aficionados del Trabzonspor y del Fenerbahçe, así que les deseo mucha suerte".

    Novak prosiguió: "Antes, Turquía era un destino preferido en su mayoría por los jugadores de más edad, pero ahora también vemos a jugadores de veintitantos años. En mi época, Estambul era, por lo general, la preferida de los jugadores veteranos. Pero cuando fichas a un jugador joven, los demás jugadores jóvenes ven su traspaso allí y siguen su ejemplo".

    Y agregó: "Ahora, incluso los jugadores más jóvenes se están sumando, y esto es algo positivo para la Superliga turca. Además, el Galatasaray y el Fenerbahçe se clasificaron para la Liga de Campeones de Europa, lo que también es una situación positiva para ellos".

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  • ¡Osimhen, el punto de inflexión!

    Y afirmó: "Osimhen cambió el mercado de fichajes, y su traspaso al Galatasaray fue un punto de inflexión. El jugador nigeriano abrió la puerta a otros jugadores que llegaron a Turquía después de él. Leao, con 27 años, y Vlahovic, con 26, se incorporaron a la liga turca".

    Y continuó: "Sí, lo creo totalmente. Osimhen fue el primer gran jugador joven en ir allí. Fue uno de los mejores delanteros del mundo, y lo sigue siendo. No sé quién es el mejor, y no sigo de cerca las noticias de fichajes, solo sigo el mercado de traspasos".

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  • Las cosas empiezan a salirse de control

    Novak expresó su asombro por la gran cantidad de fichajes de nombres célebres que han llegado recientemente a la liga turca, afirmando: "Las cosas empiezan a salirse de control. Reviso Twitter (X) a diario y veo quién se va a unir al equipo, y todos son nombres destacados".

    Y concluyó: "Greenwood es un jugador excelente, lo vi en Francia. Marca muchos goles y es un jugador de primer nivel. También es uno de los grandes nombres", según recogió el periódico turco Hurriyet.

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