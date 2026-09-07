Novak, que no daba crédito, comentó: "No entiendo lo que está pasando. No sé por qué está llegando este gran número de estrellas a Turquía, pero creo que es algo ideal para la liga turca. Todos los partidos se venden por completo allí, y la afición es apasionada".

El jugador eslovaco del Jablonec añadió: "Richarlison podría ser la próxima estrella. Hay conversaciones sobre su traspaso al Trabzonspor. ¡Hay muchos jugadores destacados! Estoy muy contento y espero con ansias jugar contra el Trabzonspor".

Y precisó: "Soy uno de los mayores aficionados del Trabzonspor y del Fenerbahçe, así que les deseo mucha suerte".

Novak prosiguió: "Antes, Turquía era un destino preferido en su mayoría por los jugadores de más edad, pero ahora también vemos a jugadores de veintitantos años. En mi época, Estambul era, por lo general, la preferida de los jugadores veteranos. Pero cuando fichas a un jugador joven, los demás jugadores jóvenes ven su traspaso allí y siguen su ejemplo".

Y agregó: "Ahora, incluso los jugadores más jóvenes se están sumando, y esto es algo positivo para la Superliga turca. Además, el Galatasaray y el Fenerbahçe se clasificaron para la Liga de Campeones de Europa, lo que también es una situación positiva para ellos".