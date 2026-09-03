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Mohamed Salah Trabzonspor 2026 unveilingGetty

Traducido por

Salah en una extensa entrevista: Szoboszlai está fascinado y este es mi sueño con el Trabzonspor

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor vs Geir Olav Garli
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Geir Olav Garli
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Egipto
Turquía

La estrella egipcia habla en todas las direcciones

La estrella egipcia Mohamed Salah aseguró que su fichaje por el Trabzonspor llegó en busca de un nuevo desafío tras una trayectoria excepcional con el Liverpool, subrayando que su ambición no ha cambiado pese a todos los títulos y récords que ha conseguido, y que su objetivo principal es liderar al equipo hacia la conquista de trofeos, especialmente a nivel europeo.

Salah habló en su primera entrevista extensa con el canal oficial del Trabzonspor en YouTube sobre los motivos de su elección del club turco y el recibimiento de la afición, que describió como increíble. Además, recordó su dura infancia, reveló detalles de su relación con el Liverpool y envió mensajes a los aficionados de su nuevo club.

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  • La ambición es el secreto de la continuidad

    Mohamed Salah comenzó sus declaraciones subrayando que la motivación y la ambición han sido los factores más importantes en su trayectoria futbolística, y explicó que aprendió desde pequeño que el éxito no se alcanza sin la existencia de un estímulo permanente.

    La estrella egipcia afirmó que ha logrado mucho durante los últimos años, pero que buscaba un nuevo desafío que lo impulsara a seguir progresando, algo que encontró en el proyecto del Trabzonspor, expresando su deseo de conquistar títulos, encabezados por un campeonato europeo, además de competir por el título de liga.

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  • ¿Qué hizo tras la llamada del Trabzonspor?

    Salah reveló su primera reacción tras enterarse del interés del Trabzonspor por ficharlo, asegurando que comenzó de inmediato a buscar información sobre la ciudad y los mejores lugares que hay en ella.

    Explicó que ya había jugado antes en ciudades que aman el fútbol, como Liverpool y la Fiorentina, y que cree que los clubes ubicados en ciudades que viven el fútbol tienen un ambiente completamente distinto al de los clubes situados en las capitales. Por ello sintió una gran ilusión desde el primer momento, hasta el punto de buscar también los mejores restaurantes de la ciudad.

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  • El presidente del club me convenció: esto es lo que me atrajo

    El capitán de la selección de Egipto habló del papel que desempeñó el presidente del club en el cierre de la operación, y subrayó que lo que más le llamó la atención fue la gran ambición y el proyecto que el club pretende construir durante los próximos años.

    Añadió que las palabras del presidente del club sobre el cariño y el apoyo de la afición se le quedaron grabadas, aunque no esperaba verlo de esta manera, antes de sorprenderse con un recibimiento excepcional nada más llegar al aeropuerto y, después, en el estadio.

    Señaló que lo que más le convenció para fichar fue el claro deseo de la directiva de competir por los títulos y lograr éxitos con el equipo.

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  • Una recepción histórica que no esperaba

    Salah reconoció que el recibimiento que tuvo en Trabzon fue uno de los momentos más emotivos de su carrera, a pesar de que no se considera una persona sentimental por naturaleza.

    Explicó que sintió que algo que le faltaba se había completado cuando vio a los aficionados en el aeropuerto, y aseguró que nunca esperó que eso ocurriera, ni en el aeropuerto ni dentro del estadio.

    Añadió que este tipo de recibimiento es sumamente raro, sobre todo porque los aficionados lo homenajearon de esa manera antes de que disputara ningún partido con la camiseta del equipo, algo que lo hizo sentir una gran alegría y emoción.

  • El mundo entero presenció el recibimiento

    Salah reveló que sus excompañeros del Liverpool y un gran número de sus amigos se pusieron en contacto con él tras ver el recibimiento por parte de la afición.

    Explicó que sigue en contacto con varios jugadores del Liverpool, entre ellos Dominik Szoboszlai, y aseguró que todos le dijeron que nunca antes habían visto a un jugador recibir semejante bienvenida antes de disputar su primer partido con su nuevo club.

    Señaló que los vídeos se difundieron ampliamente por internet, hasta el punto de que los vieron personas de distintas partes del mundo.

  • El enfrentamiento contra el Liverpool será diferente

    Sobre la posibilidad de enfrentarse en el futuro al Liverpool con la camiseta del Trabzonspor, Salah aseguró que sería algo muy difícil para él.

    Explicó que pasó nueve años dentro del club inglés y que forjó una relación excepcional con la ciudad y la afición, por lo que sus sentimientos serían encontrados si se viera enfrentando a su antiguo equipo.

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  • La historia de un niño que tomaba 4 autobuses

    Salah repasó sus inicios en el fútbol, rememorando su trayecto diario a los entrenamientos, cuando se veía obligado a coger cuatro autobuses.

    Aseguró que aquel niño sigue estando dentro de él hasta el día de hoy, y explicó que su ambición no ha cambiado, y que aún cree que una persona no puede llegar a la cima sin tener un objetivo claro que la impulse a trabajar cada día.

    Añadió que esta ambición es la verdadera razón de su traspaso a Trabzon, porque quiere lograr un nuevo hito que sume a su trayectoria.

  • Mi madre temía el fútbol

    El capitán de la selección de Egipto habló del papel de su familia en su trayectoria, revelando que su madre no deseaba que se dedicara profesionalmente al fútbol por el miedo que sentía por él.

    Explicó que a ella le incomodaba que saliera de casa por la mañana y no regresara hasta altas horas de la noche, y consideraba que el futuro no estaba garantizado.

    Por su parte, aseguró que su padre lo apoyó desde el principio, mientras que su madre también lo respaldaba, aunque movida por la preocupación y el temor por él, señalando que en aquel momento no sentía ningún sufrimiento porque disfrutaba de cada instante que pasaba dentro del terreno de juego.

  • ¿Cómo afronta las dificultades?

    Salah aclaró que nunca huye de los problemas, sino que prefiere afrontarlos y buscar soluciones.

    Señaló que muchos escapan de las crisis porque parecen difíciles, pero que él aprendió a lo largo de su carrera que entender el problema es el primer paso para resolverlo.

    Añadió que trabajó mucho en desarrollar su personalidad y en deshacerse de algunos rasgos negativos, lo que le ayudó a adaptarse a las diferentes culturas tras jugar en Egipto, Suiza, Italia e Inglaterra, y ahora en Turquía.

  • "Quería lograr lo que ningún jugador egipcio ha conseguido"

    Mohamed Salah aseguró que uno de sus mayores sueños cuando salió de Egipto era lograr un hito sin precedentes para un jugador egipcio.

    Dijo que siente orgullo cuando ve a los niños inspirarse en su trayectoria, ya sea dentro de Egipto o en distintas partes de África, y consideró que eso le produce una sensación mayor que la de cualquier título, porque entiende que lo que ha conseguido se ha convertido en una fuente de inspiración para los demás.

  • Lo que más echa de menos en Egipto

    Sobre las cosas que más echa de menos de Egipto, Salah aseguró que no se trata tanto de la comida como del propio ambiente egipcio.

    Explicó que le encanta el sentido del humor que caracteriza a los egipcios, y que disfruta con el simple hecho de sentarse en el balcón de su casa o dentro del coche para observar a la gente y su forma de tratarse entre sí, subrayando que solo con respirar el aire de Egipto experimenta una sensación especial.

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  • Un mensaje para el pequeño Mohamed Salah

    El capitán de la selección de Egipto dijo que, si pudiera volver atrás en el tiempo y encontrarse consigo mismo al inicio del camino, le diría que todas las dificultades por las que pasó merecieron la pena, porque lo condujeron a una trayectoria excepcional y a grandes logros, y afirmó que se siente orgulloso de cada etapa que ha vivido.

    También reveló que su única costumbre antes de los partidos, desde el comienzo de su carrera y hasta ahora, es llamar a su madre antes de cada encuentro, y aseguró que no ha dejado de hacerlo durante casi 20 años.

  • "El sueño": último mensaje a la afición del Trabzon

    Salah cerró sus declaraciones con un mensaje directo a la afición del Trabzonspor, a la que pidió estar detrás del equipo durante toda la temporada, especialmente en los momentos difíciles.

    Afirmó que todos los jugadores darán lo máximo de sí mismos para conseguir títulos, señalando que sueña con hacer feliz a la afición ganando un título europeo, además de competir con fuerza por el título de liga, e insistió en que el apoyo de la afición será un elemento fundamental para lograr estos

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