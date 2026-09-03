La estrella egipcia Mohamed Salah aseguró que su fichaje por el Trabzonspor llegó en busca de un nuevo desafío tras una trayectoria excepcional con el Liverpool, subrayando que su ambición no ha cambiado pese a todos los títulos y récords que ha conseguido, y que su objetivo principal es liderar al equipo hacia la conquista de trofeos, especialmente a nivel europeo.

Salah habló en su primera entrevista extensa con el canal oficial del Trabzonspor en YouTube sobre los motivos de su elección del club turco y el recibimiento de la afición, que describió como increíble. Además, recordó su dura infancia, reveló detalles de su relación con el Liverpool y envió mensajes a los aficionados de su nuevo club.