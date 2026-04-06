Salah, el protagonista... Posible intercambio entre Al-Hilal y el Liverpool

El informe señala que la directiva del Liverpool ha puesto sus ojos en el joven delantero brasileño Marcos Leonardo.

Tras una experiencia anterior en la que el jugador se enfrentó a algunas dificultades en los campos europeos con el Benfica portugués, el brasileño logró recuperar su brillo y hacerse un nombre en Arabia Saudí, y ahora parece entusiasmado por volver al Viejo Continente para demostrar su valía como delantero de primer nivel.

La dirección técnica del Liverpool ve en Leonardo una opción estratégica excelente, gracias a su versatilidad y su capacidad para jugar como delantero puro, extremo o como delantero falso (número 9) que une el centro del campo con el ataque.

El interés por el joven jugador brasileño ha aumentado después de que el fichaje del primer objetivo del club, Michael Olise, pareciera imposible.