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¿Salah capitán del Trabzonspor? Periodista turco: su papel es más importante que eso

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"Salah no es un capitán tradicional que lleve el brazalete en el brazo, sino una voz que se escucha y una presencia influyente dentro del Trabzonspor"; así lo describieron analistas locales, señalando que su valor en el equipo va más allá de los goles y se extiende a su papel para unir a sus compañeros y respaldar al director técnico Thomas Reis.

Este elogio llegó durante un debate televisivo que abordó la resistencia del Trabzonspor frente al Samsunspor pese a la inferioridad numérica, y lo que ese espíritu significa para el equipo en la carrera de la liga turca.

El Trabzonspor ganó ese partido por tres goles a cero, el sábado, en el estadio del Samsunspor, donde Salah participó con la asistencia del tercer gol antes de ser sustituido en el minuto 77.

  • Una reacción importante

    El programa (La hora del deporte), que emite el canal 61saat TV, abordó las últimas novedades en el Trabzonspor y analizó el rendimiento del equipo después de que completara parte de su partido ante el Samsunspor con diez jugadores, poniendo el foco en el papel de la estrella egipcia Mohamed Salah dentro del equipo y en la situación del club en la carrera por el título.

    El corresponsal del sitio 61saat, Çağrı Aktaş, declaró: "El Trabzonspor, pese a jugar con diez jugadores, pareció compensar su déficit físico. El director técnico Thomas Reis habló con Salah durante dos minutos, y fue una conversación particular".

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    Por su parte, Serkan Genç, director de asuntos deportivos del canal local Kadirga, abordó la forma en que el Trabzonspor gestionó la situación tras quedarse en inferioridad numérica, y señaló: "Era interesante saber cómo iba a actuar un equipo que se quedaba con diez jugadores en una situación tan difícil. El equipo podría enfrentarse de nuevo a situaciones similares. Su reacción ante su rival fue importante, y vimos que resistió frente a él".


    Una cifra sin precedentes: Salah se impone en la historia de la liga turca

  • Salah es más que un simple jugador

    Sobre el papel de Mohamed Salah en el Trabzonspor, Genç señaló que el astro egipcio destaca no solo por sus aportes de cara al gol, sino también por su rol de liderazgo en el campo, y añadió: "Salah es en el Trabzonspor más que un simple futbolista. Además de su contribución anotadora, tiene una gran importancia en el trabajo colectivo y en potenciar el espíritu de sus compañeros. Es un ejemplo para los jugadores jóvenes. No es el capitán del equipo (en la práctica), pero sí la mano derecha del entrenador sobre el campo. Es una gran ganancia, y es importante aprovechar su experiencia".

    Genç apuntó que la reacción de Salah hacia Melih Kabasakal tras su expulsión también refleja la unión del equipo, y comentó: "Su reacción ante lo que le ocurrió a Melih lo demuestra. Y eso indica que el trabajo colectivo ha alcanzado un cierto nivel".

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    Genç insistió en la importancia de que el espíritu de equipo se mantenga durante las próximas semanas, y dijo: esto es muy, muy importante en las próximas semanas. Cuando falta el trabajo colectivo y la lucha conjunta, eso no te lleva al éxito.

    Al hablar de la carrera por el título, afirmó: la competencia continúa sean cuales sean las circunstancias. Y al evaluar el rendimiento de los equipos que pelean por el campeonato, el Trabzonspor es uno de los principales candidatos a ganar el título".

    El Trabzonspor ocupa ahora el quinto puesto en la clasificación de la liga turca con 13 puntos, después de 7 jornadas, igualado con el Fenerbahçe, cuarto, mientras que le separan solo 3 puntos del líder Galatasaray, al que venció con un triplete de Salah (4-0) en la sexta jornada, antes del parón internacional.

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