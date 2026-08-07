¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
محمد صلاح والدوري التركيai - Gemini
GOAL

Traducido por

Salah cambia las reglas del juego: ¿ha perdido el proyecto saudí su prestigio ante la astucia turca?

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
1ª División
Anderson Talisca
N. Kante
V. Osimhen
Egipto
Turquía
Arabia Saudí
Brasil
Francia
Nigeria

El fichaje del rey egipcio marca la actualidad

El mercado de fichajes ya no es solo una carrera entre clubes por ver quién paga más, pues el panorama ha cambiado mucho en los últimos años, y la fuerza de un proyecto se mide ahora por su capacidad de convencer al jugador antes que de seducirlo con dinero.

Quizás el fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor turco sea el ejemplo más claro de esta transformación, después de que el club turco lograra cerrar una operación cuyo nombre estuvo vinculado durante largos años a la liga saudí, y en concreto al Al-Ittihad.

La llegada de Salah a Turquía no representa únicamente una victoria para el Trabzonspor, sino que abre la puerta a una pregunta mayor: ¿han comenzado los clubes turcos a superar a los saudíes en la batalla por los grandes fichajes? Las enormes sumas que gastan los clubes de Turquía, junto a su capacidad para generar un fenómeno de masas y de marketing en torno a sus estrellas, han hecho que la competencia con la Roshn Saudi League sea más evidente que nunca.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Salah, el fichaje que cambió las reglas del juego

    Mohamed Salah fue uno de los nombres más vinculados al proyecto de la Liga Saudí desde 2023, y el Al-Ittihad apareció de forma especial como posible destino para él en más de una ocasión, pero la operación se mantuvo lejos de concretarse pese al paso de varios periodos de fichajes.

    Esta vez, el panorama cambió por completo. El Trabzonspor no se limitó a presentar una oferta económica, sino que construyó en torno a Salah todo un proyecto: un enorme recibimiento por parte de la afición, un amplio interés mediático y un valor comercial descomunal para un club que normalmente no tiene la oportunidad de atraer a un nombre de esta magnitud.



    Salah, para el Trabzonspor, no es solo un extremo que marca y crea goles, sino una marca comercial en movimiento. Su presencia es capaz de elevar las ventas de camisetas, atraer patrocinadores, aumentar las audiencias y elevar el valor de la publicidad, además de otorgar a la propia liga turca una nueva estrella mundial.

    Y es precisamente aquí donde la operación supera las meras cifras que figuran en el contrato: el Trabzonspor no compra únicamente a un jugador, sino que compra un fenómeno de aficionados, mediático y turístico cuyos efectos pueden extenderse más allá del terreno de juego.

    • Anuncios
  • Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Osimhen y Sané protagonizan la jornada

    Mohamed Salah no fue el único caso que dejó al descubierto la capacidad de los clubes turcos para competir con Arabia Saudí en el mercado de las estrellas.

    El Galatasaray logró cerrar uno de los mayores fichajes en la historia del fútbol turco al incorporar al nigeriano Victor Osimhen procedente del Nápoles, pese a que el nombre del jugador estuvo vinculado a la liga saudí; es más, los informes hablaron de su negativa a marcharse a la Roshn League y de su preferencia por seguir en Europa.

    Y el club turco no se detuvo en Osimhen, sino que también consiguió fichar al alemán Leroy Sané, un nombre que a su vez había estado relacionado en etapas anteriores con un traspaso a Arabia Saudí.

    El Fenerbahçe, por su parte, estuvo muy presente en la competencia tras incorporar a Anderson Talisca desde el Al Nassr, en una operación que confirmó que los clubes turcos son capaces de atraer a jugadores de la propia liga saudí, con un salario descomunal que alcanza cerca de los 15 millones de euros anuales.

    El club también logró hacerse con los servicios de N'Golo Kanté desde el Al Ittihad, en otro movimiento que confirma que el sentido de la circulación ya no va necesariamente solo de Europa hacia Arabia Saudí, sino que Turquía ha empezado a entrar en escena y a arrebatar nombres vinculados a la Roshn League.

    El Besiktas, a su vez, ya se había movido por nombres de nivel mundial, entre ellos Dele Alli, quien estuvo relacionado anteriormente con el Al Hilal, ampliando así la lista de fichajes que hacen que la comparación entre ambos mercados sea más realista.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    No es una guerra de dinero, sino una guerra de proyectos

    La paradoja es que Arabia Saudí todavía posee un poder financiero mucho mayor, especialmente tras la adquisición de varios de los grandes clubes por parte del Fondo Público de Inversiones, y la entrada de empresas e inversiones enormes al sector deportivo.

    Pero el dinero por sí solo ya no es suficiente, pues un jugador de treinta y cuatro años como Salah, o una estrella en la cima de su nivel como Osimhen, puede buscar otros factores además del salario: la competición europea, la presión de las aficiones, el ambiente histórico, la participación en los grandes torneos, y el valor que un club puede añadir a su trayectoria.

    Turquía posee todas estas herramientas juntas, pues la liga allí no es una mera competición local, sino una puerta a la Liga de Campeones de Europa y a la Europa League, y sus grandes clubes cuentan con un enorme arraigo histórico entre las aficiones, mientras que ciudades como Estambul y Trebisonda representan factores de atracción adicionales para los jugadores y sus familias.

    Por ello, cuando los clubes turcos entran en negociaciones con un jugador de talla mundial, no le ofrecen solo dinero, sino que le venden una experiencia completa.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • La astucia turca entra en la batalla

    Una de las razones más destacadas del éxito turco en el último periodo es la evolución de la propia forma de gestionar las negociaciones.

    Los clubes turcos se han vuelto más capaces de presentar ofertas que combinan un salario elevado, el proyecto deportivo, un papel protagonista y el valor mediático y comercial del jugador, aprovechando el deseo de algunas estrellas de permanecer dentro de Europa.

    Lee también: Salah y el viaje para recuperar el trono: un escenario histórico que devuelve al rey a la cima de Europa

    En contrapartida, parece que los clubes saudíes están obligados a desarrollar sus herramientas de negociación, sobre todo después de que el nombre de «Arabia Saudí» por sí solo ya no baste para cerrar ningún fichaje, por grande que sea la oferta.

    La competencia se ha vuelto más inteligente: ahora el agente pregunta por el proyecto antes que por el salario, el jugador pregunta por su papel antes que por el valor del contrato, y el club pregunta por el retorno comercial antes de pagar decenas de millones.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    ¿Ha perdido el proyecto saudí su prestigio?

    No es lógico afirmar que el proyecto saudí ha perdido su prestigio por culpa de un fichaje o de varios fichajes, pues la Roshan League sigue contando con nombres de talla mundial, y su capacidad económica sigue siendo una de las mayores del mundo.

    Sin embargo, lo que está ocurriendo en Turquía representa una auténtica señal de alarma, ya que Arabia Saudí logró en una primera etapa atraer a las estrellas gracias a su enorme capacidad económica, y la próxima etapa exige algo mayor: construir una liga que haga que el jugador quiera llegar a ella incluso antes de ver el valor del contrato.



    El fichaje de Salah por el Trabzonspor confirma que el dinero ya no es el único factor decisivo, y que los clubes turcos han empezado a saber cómo invertir en su historia, su afición, su ubicación europea y su valor comercial para elaborar ofertas difíciles de rechazar.

    Y quizá el mensaje más importante para Arabia Saudí sea claro: la competencia ya no está en quién paga más, sino en quién tiene el proyecto más convincente.

    Si los clubes de la Roshan League asimilan pronto esta ecuación, la fuerza económica saudí se volverá aún más peligrosa cuando se combine con la fuerza comercial, la de las aficiones y la deportiva.

    Pero si la apuesta sigue basándose únicamente en el dinero, el mercado turco podría encontrarse ante una oportunidad real para cambiar el equilibrio de fuerzas en los fichajes de estrellas.