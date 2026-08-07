Salah cambia las reglas del juego: ¿ha perdido el proyecto saudí su prestigio ante la astucia turca?

El mercado de fichajes ya no es solo una carrera entre clubes por ver quién paga más, pues el panorama ha cambiado mucho en los últimos años, y la fuerza de un proyecto se mide ahora por su capacidad de convencer al jugador antes que de seducirlo con dinero.
Quizás el fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor turco sea el ejemplo más claro de esta transformación, después de que el club turco lograra cerrar una operación cuyo nombre estuvo vinculado durante largos años a la liga saudí, y en concreto al Al-Ittihad.
La llegada de Salah a Turquía no representa únicamente una victoria para el Trabzonspor, sino que abre la puerta a una pregunta mayor: ¿han comenzado los clubes turcos a superar a los saudíes en la batalla por los grandes fichajes? Las enormes sumas que gastan los clubes de Turquía, junto a su capacidad para generar un fenómeno de masas y de marketing en torno a sus estrellas, han hecho que la competencia con la Roshn Saudi League sea más evidente que nunca.