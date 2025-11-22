'Nunca he visto a otro jugador como él' - Sadio Mané revela exactamente por qué está impresionado por el 'increíble' compañero de equipo del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo

Al-Nassr marcó la tendencia de fichar a jugadores de primer nivel de todo el mundo en enero de 2023 cuando sorprendieron a todos al asegurar el traspaso de Cristiano Ronaldo, quien era agente libre en ese momento tras dejar el Manchester United de mutuo acuerdo en noviembre de 2022. La llegada al Reino del exestrella del Real Madrid, Juventus y United creó bastante revuelo y también abrió nuevas oportunidades para los otros clubes de la Liga Profesional Saudí.

En el verano siguiente, grandes estrellas del fútbol europeo se dirigieron al Medio Oriente, con figuras como Karim Benzema y N'Golo Kanté uniéndose al Al-Ittihad, mientras que Neymar se trasladó al Al-Hilal. Al-Nassr también reforzó aún más su ataque al fichar a Mané del Bayern Múnich.

En las últimas dos temporadas, Al-Nassr ha realizado varios fichajes de alto perfil, especialmente en la última ventana de transferencias al asegurar a Joao Félix, Iñigo Martínez y Kingsley Coman. Sin embargo, Mané y Ronaldo siguen siendo las estrellas más brillantes en su plantel.