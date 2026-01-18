AFP
Sadio Mané instado a revertir su decisión de retiro en vísperas de la final de la Copa Africana de Naciones, ya que el ex estrella del Liverpool de Senegal 'representa a África y al mundo'
Mané rinde homenaje a Egipto tras la victoria en la semifinal
Sadio Mané ha marcado dos goles y ha proporcionado tres asistencias en el norte de África este invierno, incluyendo el gol clave en su victoria en semifinales sobre Egipto a mediados de semana. El jugador de 33 años anotó al final en una ajustada victoria por 1-0 para acabar con las esperanzas de Mohamed Salah de ganar la CAN por primera vez en su carrera.
El exjugador del Liverpool elogió a su excompañero y a Egipto tras la victoria, diciendo: "Rindo homenaje a Egipto, por supuesto, y como siempre he dicho, para mí Egipto es el mejor equipo de África. Hoy lo demostraron de nuevo. Wow. Qué equipo. No fue fácil para nosotros y lo esperamos porque es la Copa de África y estamos viajando, pero mantenemos la paciencia enfrentándonos a estos grandes jugadores, especialmente a Mo Salah, uno de los mejores jugadores del mundo.
"Por supuesto, él siempre da lo mejor para el equipo, desafortunado para él hoy también. Solo quiero decir que esto es parte del fútbol."
Y la final del domingo contra Marruecos está prevista para ser la última salida de Mané para Senegal, ya que anteriormente sugirió que colgará las botas tras el torneo. "Sabemos cómo jugar la final. Una final está destinada a ganarse. Estaré muy feliz de jugar mi última final de la CAN, disfrutarla y hacer que mi país gane", añadió Mané en la semana.
Sin embargo, el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, ha suplicado a Mané que continúe jugando para el equipo nacional, afirmando que el delantero del Al-Nassr "representa a África".
Mane 'representa a África' según el entrenador de Senegal.
Hablando antes de la final del domingo, Thiaw dijo: "El país no está de acuerdo [con su decisión], y yo no estoy de acuerdo. Queremos mantenerlo el mayor tiempo posible. Él representa a África, al mundo, y cuando decimos que es su decisión, no solo le pertenece a él, le pertenece al pueblo de Senegal, y ellos quieren verlo continuar.
"Considerando su ejemplo, necesitamos personas así en el país. Él da lecciones, su humildad, su educación, cómo da su esfuerzo por Senegal. Entregó su vida para que este equipo llegara al Mundial en 2022, entregó su vida para ganar la primera Copa Africana de Naciones y conseguir la primera estrella.
"Si tuviera que firmar un papel para permitir que este jugador se marche, diría 'no', y sus compañeros de equipo también dirían 'no'.
El centrocampista senegalés Pape Gueye compartió los sentimientos de Thiaw, añadiendo: "Vamos a intentar mantenerlo con nosotros un poco más, porque todavía tiene algunos grandes años por dar. Escuché lo que dijo y veremos qué decide hacer. Pero realmente queremos que se quede con nosotros por muchos más años".
Niakhate afirma que Mané 'merecía ganar el Balón de Oro'
El defensa central de Senegal, Moussa Niakhate, también elogió a su compatriota y llegó a afirmar que Mané merecía ganar el Balón de Oro, declarando: "Sadio es un jugador excepcional que habría merecido ganar un Balón de Oro.
"Sobre todo, es simplemente un hombre increíble. No tiene un ego grande. Simplemente trabaja duro y ama a su país: el hecho de que este sea su sexto AFCON muestra su longevidad y consistencia.
"Hay otras cosas que me guardaré para mí, pero queremos hacerlo por él para añadir una segunda estrella [a nuestra camiseta], es uno de los mejores jugadores que hemos conocido."
"Es una persona que tuvo una gran responsabilidad en mi llegada al equipo nacional de Senegal," continuó Niakhate. "Contribuyó fuertemente para permitir que [el entonces entrenador Aliou] Cisse me llevara.
"Cuando tienes a un jugador de su nivel tocando a la puerta para llevarte, muestra su humildad y la ausencia de ego de la persona, así como define su amor por su país y su trabajo por Senegal."
¿Cuándo es la final de la AFCON?
La final de la Copa Africana de Naciones comienza en el Estadio Moulay Abdullah en Rabat a las 7pm del domingo por la noche. Mané espera guiar a Senegal a la Copa Africana de Naciones por segunda vez en su historia, habiendo ganado por primera vez la prestigiosa competición en 2021.
Mientras tanto, Marruecos, en calidad de anfitrión, busca conseguir su primer éxito en la AFCON desde 1976.
