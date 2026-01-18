Sadio Mané instado a revertir su decisión de retiro en vísperas de la final de la Copa Africana de Naciones, ya que el ex estrella del Liverpool de Senegal 'representa a África y al mundo'

Sadio Mané ha marcado dos goles y ha proporcionado tres asistencias en el norte de África este invierno, incluyendo el gol clave en su victoria en semifinales sobre Egipto a mediados de semana. El jugador de 33 años anotó al final en una ajustada victoria por 1-0 para acabar con las esperanzas de Mohamed Salah de ganar la CAN por primera vez en su carrera.

El exjugador del Liverpool elogió a su excompañero y a Egipto tras la victoria, diciendo: "Rindo homenaje a Egipto, por supuesto, y como siempre he dicho, para mí Egipto es el mejor equipo de África. Hoy lo demostraron de nuevo. Wow. Qué equipo. No fue fácil para nosotros y lo esperamos porque es la Copa de África y estamos viajando, pero mantenemos la paciencia enfrentándonos a estos grandes jugadores, especialmente a Mo Salah, uno de los mejores jugadores del mundo.

"Por supuesto, él siempre da lo mejor para el equipo, desafortunado para él hoy también. Solo quiero decir que esto es parte del fútbol."

Y la final del domingo contra Marruecos está prevista para ser la última salida de Mané para Senegal, ya que anteriormente sugirió que colgará las botas tras el torneo. "Sabemos cómo jugar la final. Una final está destinada a ganarse. Estaré muy feliz de jugar mi última final de la CAN, disfrutarla y hacer que mi país gane", añadió Mané en la semana.

Sin embargo, el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, ha suplicado a Mané que continúe jugando para el equipo nacional, afirmando que el delantero del Al-Nassr "representa a África".