Sacar a Casemiro, dar minutos a Endrick y los cambios que Carlo Ancelotti debe hacer en la selección brasileña para evitar una vergüenza tras el desastroso debut en el Mundial

Fue, según el diccionario, un inicio decepcionante para uno de los pesos pesados del fútbol internacional. Vinicius evitó una derrota mayor al empatar con un remate con efecto en la primera parte, después del descarado gol inicial de Ismael Saibari.

Preocupa que ese destello no bastara para dominar el encuentro: Brasil generó pocas ocasiones y nunca controló el partido bajo un calor abrasador.

Una actuación así no la tolerará una nación expectante que lleva más de dos décadas sin éxito en la fase de grupos del Mundial. Si se ve a Neymar como la solución, la Seleção deberá esperar su regreso, pues el delantero podría perderse toda la fase por lesión.

Ancelotti tiene mucho trabajo por delante para enderezar el rumbo...