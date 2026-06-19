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Brazil World Cup changes GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

Sacar a Casemiro, dar minutos a Endrick y los cambios que Carlo Ancelotti debe hacer en la selección brasileña para evitar la vergüenza tras el desastroso debut en el Mundial

Opinion
Brazil
C. Ancelotti
Carlos Henrique Casemiro
Endrick
World Cup
FEATURES
Brazil vs Haití

La actuación de Brasil en su debut mundialista ante Marruecos fue demasiado predecible. Inconsistente desde la llegada de Carlo Ancelotti hace un año, el equipo mostró descoordinación en Nueva Jersey y solo sumó un punto gracias a un destello de Vinicius Jr. que rescató el empate. El técnico italiano tiene mucho que reflexionar.

Fue, según el diccionario, un inicio decepcionante para uno de los pesos pesados del fútbol internacional. Vinicius evitó una derrota mayor al empatar con un remate con efecto en la primera parte, después del descarado gol inicial de Ismael Saibari.

Pese a ese destello, Brasil no aprovechó las pocas ocasiones que creó después y nunca controló el partido bajo un calor abrasador.

Una actuación así no la tolerará una nación que lleva más de dos décadas sin éxito en la fase de grupos. Si se ve a Neymar como la solución, la Seleção deberá esperar su regreso, pues el delantero podría perderse todo el grupo por lesión.

Ancelotti tiene mucho trabajo por delante para enderezar el rumbo.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dejar a Casemiro en el banquillo...

    Sin querer parecerme a Jamie Carragher, frente a Marruecos Casemiro fue una sombra del jugador que resurgió en el Manchester United en la segunda mitad de la temporada 2025-26 con Michael Carrick. No era que «el fútbol le hubiera abandonado», pero se acercaba.

    A sus 34 años, pesó su edad: en 45 minutos perdió seis de ocho duelos en el suelo y sufrió para retroceder o seguir el ritmo de Ayyoub Bouaddi.

    Su actuación terminó con una amarilla por falta y con su sustitución al descanso, pues Ancelotti actuó pese a su larga relación con el exmadridista.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    ... y sustituirlo por Ederson

    Ancelotti y Brasil sufren con una plantilla poco inspiradora, y su decisión de cambiar un mediocampista defensivo veterano por otro al descanso, en vez de elegir al futuro reemplazo de Casemiro en Old Trafford, resultó desconcertante.

    En un equipo que aún busca el recambio generacional en el medio, Ancelotti optó por Fabinho, de 32 años y con tres temporadas en Arabia Saudí, en vez de Ederson, próximo fichaje del United. El ex del Liverpool no aportó lo esperado.

    Ederson fue convocado de urgencia tras la lesión de Wesley, lo que indica que está por detrás en la jerarquía, pero, si Ancelotti quiere iniciar una nueva era, debe darle una oportunidad en el centro del campo pese a su temporada menos brillante con el Atalanta. El partido del viernes contra Haití sería el momento perfecto para empezar ese cambio.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Arreglar su defensa, que deja mucho que desear

    Aunque Brasil tiene una de las parejas de centrales más sólidas del torneo —Gabriel Magalhães (Arsenal) y Marquinhos (París Saint-Germain)—, su defensa sufre por la falta de alternativas de nivel. La lesión de Wesley (Roma) antes del torneo no ayudó.

    Roger Ibáñez, central de origen, jugó de lateral derecho ante Marruecos y Bilal El Khannouss y Noussair Mazraoui le superaron con facilidad. Casemiro y él vieron amarilla y ambos fueron sustituidos al descanso. No extrañó que, después, se informara que Ancelotti probó a Ederson en esa posición en la previa a Haití.

    Douglas Santos es sólido como lateral izquierdo, pero, con 32 años, contribuye a que la media de edad de la defensa sea de 31. Danilo, ex del Manchester City y con 34, reemplazó a Ibáñez, mientras que Alex Sandro, expivote de la Juventus, sigue en la convocatoria con 35. Hace falta sangre nueva.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suelta a Thiago

    Igor Thiago, el nuevo delantero que brilló con el Brentford, sufrió en el debut de Brasil. Fue demasiado pronto para un jugador que apenas había estrenado su camiseta amarilla en marzo, en el papel el partido más duro de la fase de grupos.

    Aislado y sin apoyo, falló dos ocasiones claras: no alcanzó un centro picado y, tras un rápido saque de banda, disparó a las manos del portero. Fue sustituido poco después.

    Se rumorea que esta actuación le hará perder su puesto en el once inicial, y Ancelotti haría bien en sacarlo de la línea de fuego. El delantero admitió después que probablemente se debió al «nerviosismo».

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Visita a Cunha

    Matheus Cunha debería volver al once titular de la Seleção contra Haití. Quizá esté molesto por no haber jugado ante Marruecos, pues tiene más experiencia con Brasil que Thiago.

    Aunque no fue muy prolífico, en su primera temporada con el Manchester United mostró que brilla en los grandes partidos: marcó o asistió ante City, Arsenal, Chelsea y Liverpool. Como “falso nueve” o segundo delantero, su movilidad crea espacios para los compañeros.

    Precisamente, un pase en profundidad desde su propio campo generó la mejor ocasión de Brasil en la segunda parte, tras ingresar a la hora de juego, aunque el remate de Raphinha, tras la asistencia de Vinicius, no estuvo a la altura.

    Ese pase mostró por qué este jugador de 27 años merece ser titular, quizá como ’10’ por delante de Lucas Paquetá, aunque lleve el ’9’.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    ¿Entra Endrick?

    Brasil tenía delanteros que podrían haber cambiado el partido, como Endrick, pero no jugaron en el empate ante los gigantes africanos.

    Dejar al joven de 19 años en el banquillo y dar entrada en su lugar a Luiz Henrique, del Zenit, y a Danilo, ex del Nottingham Forest, en la segunda parte, fue muy criticado. La sensación general era que el adolescente podría haber cambiado el partido de haber tenido la oportunidad.

    La opción de que Cunha juegue detrás de Endrick ante Haití resulta intrigante, y el legendario Ronaldo Nazario confía en que la joven estrella del Real Madrid tendrá su oportunidad.

    «Estoy seguro de que tendrá su oportunidad. Está preparado», declaró a Resenha da Copa. «Compite con grandes jugadores: Matheus Cunha, del Manchester United, e Igor Thiago, máximo goleador en Inglaterra. Estamos muy bien cubiertos».

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Rayan, el comodín

    Como dijimos, esta no es una de las grandes selecciones brasileñas, y solo el aficionado más optimista de la Seleção —y son muchos— espera que lleguen lejos en Norteamérica. Por eso, cabría esperar que Ancelotti mire al futuro y que, como Endrick, Rayan forme parte importante de ese proyecto.

    Este atacante de 19 años llegó en enero al Bournemouth procedente del Vasco da Gama y ocupó el vacío dejado por Antoine Semenyo. Se adaptó rápido a la Premier League y, gracias a su físico imponente y olfato goleador, aportó siete goles en 15 partidos, lo que le abrió las puertas de la convocatoria mundialista.

    Brasil tiene muchas opciones en las bandas, pero, dado que Rayan está en buena forma, ¿por qué no aprovecharlo? Al menos desde el banquillo. El próximo partido contra Haití, aunque sea imprescindible ganar, también es la oportunidad ideal para experimentar.

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