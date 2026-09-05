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«¡Sacado de la nube de la IA!»: Vincent Kompany responde a las «locas» afirmaciones de que se enfrentó a la directiva del Bayern de Múnich por los fichajes del verano
Kompany desmiente las afirmaciones sobre fricciones en los fichajes
Kompany se ha apresurado a desmentir las informaciones que apuntaban a un enfrentamiento con la directiva del club por la planificación de fichajes de verano. A pesar de un mercado en el que el gigante bávaro cerró las incorporaciones de la estrella marroquí Ismael Saibari y del lateral izquierdo Nathaniel Brown, surgieron informaciones que sugerían que el exentrenador del Burnley no estaba contento con la falta de una tercera incorporación de primer nivel para reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.
Las informaciones, que se originaron en SportBild, apuntaban a que tuvo lugar una «larga conversación» en la que finalmente se convenció al técnico de 40 años para que desistiera de sus exigencias. Sin embargo, en la previa del próximo partido de su equipo en la Bundesliga contra el Schalke, Kompany fue demoledor en su valoración de la historia.
«Bueno, esa información la sacasteis de la nube de la IA», dijo sobre la información. El entrenador añadió que normalmente no comentaría este tipo de asuntos y afirmó: «Lo que hablamos internamente es, en última instancia, un asunto interno». Sin embargo, admitió que le preguntaran por una historia inventada era «un poco una locura».
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Unidad interna en el Allianz Arena
La postura firme de Kompany contó con el respaldo del director deportivo del Bayern, Christoph Freund, que insistió en que la relación entre el cuerpo técnico y el equipo de fichajes ha sido totalmente armoniosa. La cúpula del club optó por dar un giro hacia el desarrollo de jóvenes para completar las últimas plazas de la plantilla del primer equipo, una estrategia que, aseguran, fue acordada por todas las partes durante sus reuniones de planificación.
Freund reforzó esa sensación de unidad al dirigirse a los medios, confirmando que no había agendas ocultas ni peticiones secretas de más fichajes. "Estábamos en contacto diario con Vincent. Pero nunca hablamos de algo así", explicó Freund.
Mucho dinero gastado en los nuevos fichajes
Mientras los rumores sobre un tercer gran objetivo dominaban los titulares, el Bayern ya había comprometido una cantidad importante de dinero para garantizar que Kompany tenga un equipo competitivo. El club cerró los fichajes de Brown y Saibari por un total de 100 millones de euros. Brown llegó procedente del Eintracht Frankfurt, mientras que Saibari se incorporó desde el PSV Eindhoven, y se espera que ambos jugadores desempeñen papeles vitales en la revolución táctica de Kompany.
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El foco se desplaza hacia Musiala y el choque ante el Schalke
Mientras el mercado de fichajes acaparaba los titulares, Kompany también ofreció una actualización crucial sobre el estado físico de Jamal Musiala de cara al viaje para enfrentarse al Schalke. El joven mediapunta ha estado lidiando con problemas de salud después de desplomarse sobre el césped, pero el entrenador confía en una vuelta a la normalidad.
Kompany destacó que Musiala está recibiendo la mejor atención posible para gestionar su situación y que está mostrando señales positivas en los entrenamientos. «Para él, las cosas vuelven a ir bien. Llevamos mucho tiempo lidiando con esto», añadió el técnico. «Incluso si ocurriera una vez cada 40, 50 o 60 partidos, ya no sería un gran motivo de preocupación para nosotros».
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