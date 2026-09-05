Kompany se ha apresurado a desmentir las informaciones que apuntaban a un enfrentamiento con la directiva del club por la planificación de fichajes de verano. A pesar de un mercado en el que el gigante bávaro cerró las incorporaciones de la estrella marroquí Ismael Saibari y del lateral izquierdo Nathaniel Brown, surgieron informaciones que sugerían que el exentrenador del Burnley no estaba contento con la falta de una tercera incorporación de primer nivel para reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.

Las informaciones, que se originaron en SportBild, apuntaban a que tuvo lugar una «larga conversación» en la que finalmente se convenció al técnico de 40 años para que desistiera de sus exigencias. Sin embargo, en la previa del próximo partido de su equipo en la Bundesliga contra el Schalke, Kompany fue demoledor en su valoración de la historia.

«Bueno, esa información la sacasteis de la nube de la IA», dijo sobre la información. El entrenador añadió que normalmente no comentaría este tipo de asuntos y afirmó: «Lo que hablamos internamente es, en última instancia, un asunto interno». Sin embargo, admitió que le preguntaran por una historia inventada era «un poco una locura».



