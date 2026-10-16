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«¡Sacadme de aquí!»: una leyenda del Manchester United asegura que Michael Carrick quiere marcharse de Old Trafford ante la creciente presión tras un desastroso inicio de temporada
Las dificultades de Carrick al mando
El técnico de 45 años causó una buena impresión durante su etapa como interino entre enero y mayo, lo que le valió un contrato permanente de cara a la temporada 2026-27. Sin embargo, el optimismo inicial se ha desvanecido por completo: el United ocupa el 13.º puesto en la Premier League tras lograr una sola victoria en seis partidos. El equipo se ha mostrado muy por debajo del nivel esperado durante largos tramos de los encuentros.
El United tiene un duro historial reciente de destituciones a mitad de temporada, tras despedir a Erik ten Hag en octubre de 2024 y a Ruben Amorim a principios de 2026. Aunque, según las informaciones, se espera que la directiva dé un margen a su actual entrenador en lugar de tomar medidas drásticas de inmediato, exige una rápida mejora del rendimiento durante una serie decisiva de partidos en octubre y principios de noviembre.
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Scholes vislumbra una vía de escape de Old Trafford
En el podcast The Good, the Bad and the Football, Scholes, excompañero de equipo en el United, expresó sus dudas sobre las verdaderas intenciones del entrenador. El exjugador, de 51 años, insinuó que la enorme presión y los malos resultados podrían estar empujando ya al técnico del United hacia la puerta de salida.
«A Michael no le fue mal en el Middlesbrough con lo que tenía. Creo que el Middlesbrough probablemente esperaba más con el presupuesto del que disponía», señaló Scholes, cuestionando la labor de Carrick como entrenador en términos generales. «Hay una parte de mí que, cuando miro a Michael, porque lo conozco... Michael es un buen tipo. ¿Habrá una parte de él que esté pensando: “Sacadme de aquí. Sacadme de aquí y me llevaré unas cuantas libras”?»
Se vincula al entrenador del Brighton, pero se culpa a la directiva
Con la directiva del Manchester United ante la posibilidad de una nueva crisis en el banquillo, el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, ha sido señalado como una alternativa. El alemán ha llevado al Brighton hasta la tercera posición tras un inicio de temporada extraordinario. Sin embargo, Scholes sigue sin estar convencido de que sea el hombre adecuado para soportar la presión del Manchester United.
«Lo ha hecho muy bien. Parece un entrenador de verdad, pero, insisto, el Manchester United es diferente», explicó Scholes. «Estás bajo la lupa todas las semanas. Si el Brighton no ganase ninguno de sus próximos 10 partidos, a nadie le importaría demasiado. La ventaja que tiene alguien como Hurzeler sobre Michael es que ya ha acumulado una trayectoria en la Premier League».
El legendario centrocampista dirigió después sus críticas a los directivos del club y cuestionó el círculo vicioso de destituciones. Añadió: «Llevamos así los últimos tres años. Por lo que parece, o por lo que se oye, van a volver a cambiar de entrenador. ¿Cómo podemos seguir haciendo esto? Estamos de vuelta en la casilla de salida después de seis partidos de la temporada. ¿Cuándo se deja de despedir a entrenadores y se empieza a responsabilizar a los de arriba, a quienes posiblemente fichan a los jugadores, a quienes señalan a Michael?».
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Se avecina un mes crucial para el Manchester United
Carrick lucha ahora por conservar su puesto mientras el Manchester United afronta una fase decisiva de la temporada. La directiva espera una mejora radical del rendimiento durante el próximo mes que justifique su nombramiento en verano y permita salvar la campaña actual.
Si el equipo sigue mostrando una imagen apática sobre el césped y no asciende en la clasificación de la Premier League, la directiva podría verse obligada a actuar. Sin embargo, como señaló Scholes, otro cambio de entrenador no haría más que poner de relieve la inestabilidad que persiste en Old Trafford y situaría bajo el máximo escrutinio a los directivos responsables de fichar a los jugadores y contratar a los entrenadores.
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