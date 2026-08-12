Ferdinand ha aconsejado a Manchester United y Chelsea que «saquen el talonario» y cierren el fichaje del joven del Arsenal Lewis-Skelly. Según Metro, el Arsenal ha ofrecido este verano al internacional inglés de 19 años a ambos clubes rivales.

Lewis-Skelly vivió un inicio frustrante de la temporada 2025-26 antes de hacerse un hueco en el equipo de Mikel Arteta en el tramo decisivo del curso. Finalmente desempeñó un papel crucial para ayudar al Arsenal a ganar el título de la Premier League y alcanzar la final de la Champions League.

A pesar de su creciente importancia en el norte de Londres, se cree que el Arsenal está abierto a recibir ofertas por el joven. El Arsenal completó recientemente una operación de 75 millones de libras para fichar al centrocampista Bruno Guimaraes procedente del Newcastle.