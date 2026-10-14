AFP
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«Sabíamos que harían eso»: Diego Simeone revela cómo el Atlético de Madrid aprovechó una debilidad del Manchester United en su victoria en la Champions League
El Manchester United, castigado en Madrid
La mala racha del Manchester United se prolongó a cinco partidos sin ganar tras caer con claridad en la capital española. Los visitantes encajaron el primer gol antes de que transcurrieran 50 segundos: Alex Baena persiguió un balón a la espalda de la defensa y encontró a Pablo Barios, que abrió el marcador.
Al equipo de Michael Carrick le costó asentarse en el partido y se llevó un susto al final de la primera parte, cuando se anuló un gol de Johnny Cardoso por mano. Sin embargo, la tarea del United se volvió imposible a mediados de la segunda parte, después de que Leny Yoro recibiera una tarjeta roja directa por derribar a Jonathan David. Ademola Lookman amplió la ventaja de los locales al aprovechar un rechace apenas cinco minutos después y sentenció el encuentro.
- ZUMA Press Wire
Superar la presión alta
Tras el pitido final, Simeone explicó cómo su equipo superó la estructura defensiva del United. «Tuvimos la suerte de empezar el partido llevando la iniciativa y marcar el primer gol. Fue una buena jugada», dijo el técnico del Atleti a los periodistas. «Sabíamos que presionarían arriba, lo hacen bien, pero también que, si superábamos esa primera presión, podíamos llegar a posiciones importantes. Sabíamos que podíamos hacerles daño por las bandas».
El argentino consideró que la diferencia en el marcador podría haber sido mayor, dado el dominio de su equipo. «Tuvimos ocasiones para ampliar la ventaja», añadió Simeone. «Ellos tuvieron una ocasión peligrosa en la primera parte, pero nosotros hicimos un mejor partido y tuvimos más oportunidades. El equipo siempre quiso más».
Recibimientos dispares y estrellas que regresan
Mientras el Atlético celebraba su quinta victoria consecutiva desde la derrota ante el Liverpool, la noche no fue del todo positiva para Julian Alvarez. El delantero recibió pitos cuando fue sustituido en el minuto 71, después de un verano en el que el club impidió su deseado fichaje por el Barcelona.
«Lo que hace la afición está relacionado con lo que ofrecen los jugadores», señaló Simeone al ser preguntado por la reacción hostil. «Quieren ver la mejor versión de los jugadores, y Julian la está ofreciendo. Hoy tuvo la oportunidad de marcar. Se está acercando al jugador que queremos ver. Lo necesitamos».
Por su parte, el entrenador elogió al centrocampista Cardoso, que ha brillado desde que se recuperó de una operación de tobillo a la que se sometió en verano. «Está en un muy buen momento», dijo Simeone sobre el estadounidense. «En nuestro partido contra la Real Sociedad, entró y empezó a jugar a un gran nivel. Necesitamos a ese jugador, ese es el jugador que el club salió a fichar».
- Getty Images Sport
La hora de la verdad para Carrick
La presión sobre Carrick aumenta rápidamente antes de la trascendental visita del United a su acérrimo rival, el Leeds, este fin de semana. El ambiente en Old Trafford ya está enrarecido, agravado aún más por las explosivas críticas de Lisandro Martinez a la cúpula del club tras el partido.
Pese a la derrota, el United sigue por delante del Atlético por diferencia de goles en la clasificación de la Champions League gracias a su victoria inicial por 4-0 ante el Sabah. El Manchester United buscará recuperarse a toda costa cuando visite al Como de Cesc Fabregas la próxima semana, mientras que el Atleti, en plena racha, viajará a Alemania para enfrentarse al Stuttgart.
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