Mientras el Atlético celebraba su quinta victoria consecutiva desde la derrota ante el Liverpool, la noche no fue del todo positiva para Julian Alvarez. El delantero recibió pitos cuando fue sustituido en el minuto 71, después de un verano en el que el club impidió su deseado fichaje por el Barcelona.

«Lo que hace la afición está relacionado con lo que ofrecen los jugadores», señaló Simeone al ser preguntado por la reacción hostil. «Quieren ver la mejor versión de los jugadores, y Julian la está ofreciendo. Hoy tuvo la oportunidad de marcar. Se está acercando al jugador que queremos ver. Lo necesitamos».

Por su parte, el entrenador elogió al centrocampista Cardoso, que ha brillado desde que se recuperó de una operación de tobillo a la que se sometió en verano. «Está en un muy buen momento», dijo Simeone sobre el estadounidense. «En nuestro partido contra la Real Sociedad, entró y empezó a jugar a un gran nivel. Necesitamos a ese jugador, ese es el jugador que el club salió a fichar».



