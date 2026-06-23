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«Sabía que esto podía pasar»: Cristian Romero habla del susto por su lesión en la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial
Romero ofrece información actualizada sobre su lesión tras ser sustituido
Romero sufrió una recaída en su rodilla derecha en el minuto 57 de la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria y fue reemplazado por Nicolás Otamendi. Ya se había perdido los últimos seis partidos de la Premier League tras chocar con el portero del Tottenham, Antonin Kinsky.
Se recuperó a tiempo para el Mundial y jugó 80 minutos en el debut ante Argelia (3-0). Aunque solo aguantó 12 minutos en la segunda parte contra Austria, el central afirmó que la lesión no es grave.
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Romero se muestra optimista respecto a su estado físico de cara al Mundial
Romero se muestra optimista y confía en estar en forma a tiempo para el último partido de la fase de grupos de Argentina contra Jordania. Abordó la situación de forma directa y dejó claro que espera volver pronto.
Romero declaró a los periodistas: «Sabía que esto me podía pasar. Tenía un pequeño problema, lo he vuelto a notar, pero en tres o cuatro días estaré bien. No es nada grave. Hay que mantener la cabeza alta y volveré más fuerte que antes». Su lesión preocupa, ya que es pieza clave de la Albiceleste, campeona del Mundial de Catar 2022.
Scaloni espera los resultados de las pruebas médicas de Romero
El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, admitió que espera noticias positivas sobre la rodilla de Romero, un problema que el jugador arrastra desde hace tiempo.
“No sabemos la gravedad de Cuti Romero; lleva tiempo con esto. Esperamos que no sea grave; es importante tener a toda la plantilla. Se someterá a pruebas mañana o pasado». Se espera que Scaloni rote el once para el amistoso contra Jordania, pensando en las eliminatorias.
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¿Qué les depara el futuro a Argentina y a Romero?
Romero se someterá a pruebas médicas para conocer la gravedad de su lesión de rodilla. Probablemente Scaloni lo deje fuera del último partido de grupo contra Jordania para que tenga tiempo de recuperarse. Argentina recurrirá a Otamendi en defensa para mantener su imbatibilidad en el torneo.