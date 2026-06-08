¿Sabe Declan Rice que es el vicecapitán de Inglaterra? El centrocampista del Arsenal apoyará a Harry Kane pese a no haber tenido aún conversaciones «oficiales» con Thomas Tuchel

Tuchel ha nombrado a Rice vicecapitán para el Mundial, concediéndole un papel de liderazgo junto a Harry Kane. El sábado por la tarde Rice se unió a la concentración de Inglaterra en West Palm Beach (Florida) con sus compañeros del Arsenal Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze, mientras el resto del equipo vencía 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso en Tampa.

El centrocampista, clave en el título de la Premier del Arsenal, llega tras una temporada exigente que incluyó la final de la Liga de Campeones. Tuchel valora su personalidad y experiencia para ayudar a la selección este verano. Después de la victoria ante Nueva Zelanda, el técnico lo confirmó: «Declan es mi vicecapitán».