Sabah FK, historia y perfil del joven club azerbaiyano, clasificado por primera vez para la fase de liga de la Champions League

Los azeríes del Sabah FK Bakú vencen a los israelíes del Be'er Sheva por 5-2 en la prórroga en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League y, después de haber perdido la ida por 2-1, se clasifican para la Fase de Liga de la principal competición continental de clubes. El partido de hoy se disputó en el Bank Respublika Arena, en Masazır, un pequeño estadio con capacidad para 13.000 espectadores.
El equipo israelí arranca bien y a los diez minutos ya va por delante gracias a Zlatanovic, pero al final de la primera parte llega el gol del empate, obra de Nwachukwu. La segunda mitad se abre con Mizrahi, que en el minuto 61 vuelve a adelantar al Be'er Sheva; en el minuto 74 vuelve a llegar el empate de los locales gracias a Rakhmonaliyev. Pero al final del partido llega el mazazo para los visitantes: con el tiempo cumplido, Mutallimov firma el gol de la remontada que manda a los dos equipos a la prórroga. Allí, el equipo israelí se derrumba y los azeríes lo aprovechan para sentenciar gracias a Mbina y Mickels, cerrando el partido con un 5-2.