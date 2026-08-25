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The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Sabah FK, historia y perfil del joven club azerbaiyano, clasificado por primera vez para la fase de liga de la Champions League

Sabah FK
Sabah FK vs Hapoel Beer Sheva
Hapoel Beer Sheva
Liga de Campeones Clasificación

Primera vez absoluta tras vencer por 5-2 al Be'er Sheva

Los azeríes del Sabah FK Bakú vencen a los israelíes del Be'er Sheva por 5-2 en la prórroga en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League y, después de haber perdido la ida por 2-1, se clasifican para la Fase de Liga de la principal competición continental de clubes. El partido de hoy se disputó en el Bank Respublika Arena, en Masazır, un pequeño estadio con capacidad para 13.000 espectadores.


El equipo israelí arranca bien y a los diez minutos ya va por delante gracias a Zlatanovic, pero al final de la primera parte llega el gol del empate, obra de Nwachukwu. La segunda mitad se abre con Mizrahi, que en el minuto 61 vuelve a adelantar al Be'er Sheva; en el minuto 74 vuelve a llegar el empate de los locales gracias a Rakhmonaliyev. Pero al final del partido llega el mazazo para los visitantes: con el tiempo cumplido, Mutallimov firma el gol de la remontada que manda a los dos equipos a la prórroga. Allí, el equipo israelí se derrumba y los azeríes lo aprovechan para sentenciar gracias a Mbina y Mickels, cerrando el partido con un 5-2.

  • SABAH FK: EL PERFIL DEL CLUB

    Fundado en 2017 en Bakú, el Sabah es una de las realidades emergentes del fútbol azerbaiyano. Tras su rápida escalada desde la segunda división hasta la Premyer Liqası, el club ha empezado a hacerse un sitio como protagonista, hasta conquistar su primer título nacional en la temporada 2025-26 y dos Copas de Azerbaiyán consecutivas.


    El punto de inflexión ha llegado precisamente en los últimos años, con un Sabah capaz de poner fin al dominio del Qarabağ e imponerse tanto en la liga como en la copa. Un éxito que ha consolidado el crecimiento de la entidad y ha puesto también los focos sobre ella en el panorama internacional.


    El club de Bakú ya ha acumulado experiencia en las competiciones de la UEFA, participando en dos ocasiones en la Conference League. El salto de calidad ha llegado precisamente hoy, en una fecha que quedará para la historia, el 25 de agosto de 2026, cuando el Sabah ha escrito la página más importante de su joven historia: después de superar a The New Saints, KuPS y Aarhus en las rondas preliminares y al Hapoel Be’er Sheva en el playoff, ha logrado por primera vez el acceso a la fase de liga de la Champions League.


    Una escalada impresionante para una entidad nacida hace apenas nueve años y que hoy está lista para asomarse por primera vez al escenario más prestigioso del fútbol europeo.


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